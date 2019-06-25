Все кончено: друзья Екатерины Климовой подтвердили ее развод

На днях в сети появилась информация, что актриса Екатерина Климова разводится со своим мужем Гелой Месхи спустя четырех лет брака. Ходили разные слухи о том, что стало причиной расставания — и любовница, и финансовый момент. Но сами супруги с комментариями до сих пор не спешат. Впрочем, похоже, они действительно на грани развода, ведь друзья актрисы подтвердили эту информацию.
Так, актер Гоша Куценко признался, то Катерина сама рассказала ему о сложностях в браке:
Мы говорили об этом. Она не склонна делиться эмоциями. Я спросил: «Катя, это правда?» Она ответила: «Да». Меняет мужчин как перчатки. Это настоящее везение. Но я думаю, они еще сойдутся. Артисты — люди нервные, нестандартные существа, очень эмоциональные. Играем как в жизни, живем как в кино. У артистов очень часто жизнь превращается в сцену, мы путаем берега и ориентиры,
— поделился своими мыслями на этот счет друг и коллега по сцене Катерины Гоша Куценко.