Все кончено: друзья Екатерины Климовой подтвердили ее развод

Мы говорили об этом. Она не склонна делиться эмоциями. Я спросил: «Катя, это правда?» Она ответила: «Да». Меняет мужчин как перчатки. Это настоящее везение. Но я думаю, они еще сойдутся. Артисты — люди нервные, нестандартные существа, очень эмоциональные. Играем как в жизни, живем как в кино. У артистов очень часто жизнь превращается в сцену, мы путаем берега и ориентиры,