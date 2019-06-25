Видео с мускулистой вороной вызвало панику в Сети
Ролик быстро стал вирусным, и пользователи сразу принялись гадать, почему птица так странно выглядит, начали придумывать мемы. А в комментарии пришел даже орнитолог, пишет Лайф.
В Сети быстро стало вирусным видео, которое выложила пользовательница Twitter keita_simpson, оно набрало почти 9 миллионов просмотров. На кадрах видно странную ворону, которая стоит, опираясь на крылья. При этом они выглядят словно мускулистые руки, а лап птицы не видно.
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) June 20, 2019
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
У пользователей к ролику появилось много вопросов. Они спрашивали, настоящее ли это существо, где его лапы и что с ним вообще происходит. А остряки сравнили пернатое с гориллой и Халком и принялись делать забавные мемы на эту тему.
Что это такое? Кто с ней это сделал?
Это настоящее существо? Или я просто глупый?
Всеобщее замешательство попыталась развеять орнитолог Кейли Свифт. Она написала, что это птица из большеклювых ворон, у которых голова выглядит непропорционально большой. С ней всё абсолютно в порядке, её лапы на месте. Птица так нежится на солнышке во вполне присущей им позе. Просто обычно они садятся ближе к земле и открывают клюв. Кейли даже прикрепила наброски с птицей в подтверждение своих слов. Однако это не помешало юзерам продолжать веселиться.
Here’s some doodles pic.twitter.com/iyFCNcUSY7— Kaeli Swift, PhD (@corvidresearch) June 23, 2019