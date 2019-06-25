Видео с мускулистой вороной вызвало панику в Сети

В Сети быстро стало вирусным видео, которое выложила пользовательница Twitter keita_simpson, оно набрало почти 9 миллионов просмотров. На кадрах видно странную ворону, которая стоит, опираясь на крылья. При этом они выглядят словно мускулистые руки, а лап птицы не видно.

У пользователей к ролику появилось много вопросов. Они спрашивали, настоящее ли это существо, где его лапы и что с ним вообще происходит. А остряки сравнили пернатое с гориллой и Халком и принялись делать забавные мемы на эту тему.

Что это такое? Кто с ней это сделал?

Это настоящее существо? Или я просто глупый?