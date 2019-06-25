Мария Максакова: «Преследует мысль, что меня тоже могли убить»

Певица озвучила свои версии, касающиеся убийства ее мужа Дениса Вороненкова. Мария Максакова считает, что ей по-прежнему угрожает опасность, так как главный подозреваемый Денис Панаитов слишком многое о ней знает, пишет Стархит.
Буквально несколько недель назад Мария Максакова изменила показания в суде: теперь певица, уехавшая в Украину, не обвиняет в убийстве супруга Дениса Вороненкова своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. В этом, по словам оперной звезды, ее убедило следствие. В программе «На самом деле» на Первом канале Максакова, вышедшая на связь из Киева, уверяла: бывшего супруга преступником не считала.
«Прямых показаний о том, что это сделал Тюрин, я не давала. Вопрос «Как он мог сделать со мной это?» убивал меня два года. Я поверила им! Жалею об этом. Я была «связана» тайной следствия», — рассказала Мария.
Максакова боялась покушения и на свою жизнь, ведь в день, когда в центре Киева убили Дениса, она должна была ехать с ним. Но поскольку певица не выспалась, то отменила поездку.
Певица лишилась элитного жилья в Москве, в продаже которого мог быть замешан Денис. Максакова теперь винит себя, что она поверила версии следствия. Она уже успела публично извиниться перед бывшим мужем. Теперь певица хочет доказать в суде: во всем виноват в Панаитов.
«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — заявляла звезда.
Во время видеосвязи со студией Первого канала Максакова сильно нервничала и признавалась, что испытывает тремор. О возвращении Марии в Россию речи пока не идет, но выборы на Украине сильно повлияли на ее позицию по показаниям в суде.