Мария Максакова: «Преследует мысль, что меня тоже могли убить»

Буквально несколько недель назад Мария Максакова изменила показания в суде: теперь певица, уехавшая в Украину, не обвиняет в убийстве супруга Дениса Вороненкова своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. В этом, по словам оперной звезды, ее убедило следствие. В программе «На самом деле» на Первом канале Максакова, вышедшая на связь из Киева, уверяла: бывшего супруга преступником не считала.

«Прямых показаний о том, что это сделал Тюрин, я не давала. Вопрос «Как он мог сделать со мной это?» убивал меня два года. Я поверила им! Жалею об этом. Я была «связана» тайной следствия», — рассказала Мария.

Максакова боялась покушения и на свою жизнь, ведь в день, когда в центре Киева убили Дениса, она должна была ехать с ним. Но поскольку певица не выспалась, то отменила поездку.

«То, что я не оказалась там — случайность. Накануне мы поздно легли. Меня водитель пожалел, и я не поехала. Тот, кто планировал это убийство, планировал, что и я буду там тоже. Эта мысль, которая меня преследует, моя большая личная трагедия», — заявила Мария.

Ранее получилось так, что Денис Панаитов заставил дать Марию показания против Тюрина. По словам звезды, она подозревала его в совершении преступления и записывала разговоры. «Следователи должны были доказать так ли это, что Панаитов забрал у меня квартиру без денег», — заметила Мария.

Певица лишилась элитного жилья в Москве, в продаже которого мог быть замешан Денис. Максакова теперь винит себя, что она поверила версии следствия. Она уже успела публично извиниться перед бывшим мужем. Теперь певица хочет доказать в суде: во всем виноват в Панаитов.

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ», — заявляла звезда.