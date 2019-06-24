Пн, 24.06.2019
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  • Видео: журналистка из Ульяновска взяла интервью у мертвой рыбы

Видео: журналистка из Ульяновска взяла интервью у мертвой рыбы

Рыба. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

В Сети становится вирусным отрывок из репортажа ульяновского телеканала «Репортер-73», пишет Лайф.

Корреспондент Валерия Чаурова, находясь на берегу Волги, рассказала, что там появилось «рыбное кладбище длиной в километр». При этом в один из моментов девушка поднесла микрофон к лежащей рядом мертвой рыбе, задав ей вопрос об экологической ситуации. Ролик с необычным репортажем стал быстро расходиться по Интернету, но проблема назрела еще ранее.

Уже в течение нескольких дней в Ульяновске появляются сообщения о массовой гибели рыбы в Волге. На пляж вымыло даже огромного сома, пишет «Улпресса». В качестве предварительной версии произошедшего сначала называли заиливание жабр из-за шторма. Но местные жители сильно обеспокоены ситуацией и активно высказывают свои предположения, пытаясь добраться до истины.

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