Видео: журналистка из Ульяновска взяла интервью у мертвой рыбы

Корреспондент Валерия Чаурова, находясь на берегу Волги, рассказала, что там появилось «рыбное кладбище длиной в километр». При этом в один из моментов девушка поднесла микрофон к лежащей рядом мертвой рыбе, задав ей вопрос об экологической ситуации. Ролик с необычным репортажем стал быстро расходиться по Интернету, но проблема назрела еще ранее.