Видео: журналистка из Ульяновска взяла интервью у мертвой рыбы

Корреспондент Валерия Чаурова, находясь на берегу Волги, рассказала, что там появилось «рыбное кладбище длиной в километр». При этом в один из моментов девушка поднесла микрофон к лежащей рядом мертвой рыбе, задав ей вопрос об экологической ситуации. Ролик с необычным репортажем стал быстро расходиться по Интернету, но проблема назрела еще ранее.
Уже в течение нескольких дней в Ульяновске появляются сообщения о массовой гибели рыбы в Волге. На пляж вымыло даже огромного сома, пишет «Улпресса». В качестве предварительной версии произошедшего сначала называли заиливание жабр из-за шторма. Но местные жители сильно обеспокоены ситуацией и активно высказывают свои предположения, пытаясь добраться до истины.