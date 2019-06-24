Пн, 24.06.2019
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  • Видео: клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал миллион просмотров

Видео: клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал миллион просмотров

Супруги Майдановы.

ФОТО: Instagram

Клип Дениса Майданова «Обречен на любовь» собрал свыше миллиона просмотров на YouTube — в немалой степени благодаря откровенным сценам с супругой. Певец искренне рад, что их «маленькое социальное кино» стало успешным, пишет Пятый канал.

Сюжет видеоролика на удивление прост: романтичный ужин, катание на велосипедах, поцелуи, а в завершении — постельная сцена.

Впрочем, без обвинений в разврате и пошлости не обошлось. Но Денис объяснил это тем, что в клипе эротика есть в той мере, которая необходима для верного посыла. В Instagram поклонники положительно отреагировали на клип.

Наталья Майданова считает, что видеоролик — практическое руководство для семейных пар. Девушка призывает выходить за рамки норм и забыть о бытовухе, вспомнив легкое и романтичное начало отношений.

Наталья и Денис познакомились случайно, когда девушка проходила кастинг в женскую группу. Брак Майдановых продолжается уже 14 лет. Сейчас супруги счастливы друг с другом, что и доказывает клип.

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