Футболист Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея и Алисы Аршавиных Есения страдает от бракоразводного процесса родителей. Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.

Алиса не может прописать Есению на площади в 37 квадратных метров, так как на ней уже проживают несколько человек. Адвокатов Алисы Аршавиной, Марину Дубровскую и Александра Добровинского, возмущает сложившаяся ситуация.

«Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение, тут уже, как говорится, нужно действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», — рассказал Добровинский.

Напомним, Аршавина ранее обязали платить фиксированные алименты размером в 350 000 в месяц (4 861 евро по сегодняшнему курсу). От этого футболист отказался, ведь он также платит крупную сумму Юлии Барановской, которая родила от него троих детей. Его работа сейчас не позволяет отдавать баснословные деньги бывшим женам: Андрей не играет ни за какую команду.

Сколько Аршавин будет отдавать на содержание дочери — решит суд ФОТО: Instagram

«Но так как он уже платит 50% от зарплаты бывшей жене — Юле Барановской, больше 50% платить нельзя. Просто эти деньги теперь будут делить не на троих детей, а на четверых. Так что Аршавин ничего не потеряет. С имуществом он тоже «грамотно» распорядился, как и в случае со своей прошлой женой. Дом, в котором они жили с Алисой, который строили вместе, записан на его маму. Как и все квартиры. Алисе ничего не достанется», — говорил ранее Добровинский.