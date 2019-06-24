Когда нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию?

Ученые из Орхусского университета в Дании поставили эксперимент, сравнив фертильность мужчин с разным режимом сна. В результате исследования специалисты выяснили, что у тех, кто ложится спать до 22.30, есть больше шансов зачать ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам профессора Ханса Якоба Ингерслева, уменьшение сна часто провоцирует стресс, который негативно отражается на способности мужчин к зачатию. «Были мужчины, которые пытались завести ребенка около двух лет, однако не могли это сделать, пока не начали рано ложиться спать», — отметил специалист.

Врач подтвердил справедливость наблюдений исследователей, подчеркнув, что мужчинам, мечтающим о пополнении в семействе, необходимо отказаться от ночных переписок и просмотра сериалов в вечернее время — все это также оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека. Кроме того, считает медик, избавление от бесполезных занятий позволит освободить время для секса, тем самым еще больше повысив шансы зачать ребенка.