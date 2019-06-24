Пн, 24.06.2019
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В кухонных губках обнаружили армию полезных вирусов
Не уступают антибиотикам!

Мытье посуды. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Изучив микрофлору обычных брусков из поролона, которыми каждый из нас моет посуду, ученые открыли еще одну потенциальную замену антибиотикам, пишет Лайф.

Молекулярные биологи из Технологического института Нью-Йорка (США) изучили кухонные губки под микроскопом и обнаружили внутри неожиданных обитателей, пишет Science Daily. Если раньше считалось, что в этой среде успешно размножаются только болезнетворные микробы, то теперь можно с уверенностью сказать, что кухонные губки являются источником распространения вирусов-бактериофагов, то есть полезных микроорганизмов.

Более того, некоторые штаммы оказались в силах уничтожать так называемые супербактерии. Так в научном мире называют микробы, которые в результате эволюции приобрели стойкость к действию антибиотиков. В частности, «кухонные» вирусы оказались способны убить сальмонеллу, возбудителей пневмонии и даже чумную палочку.

Таким образом, изучив микрофлору обычных губок, которыми каждый из нас моет посуду, ученые открыли еще одну потенциальную замену антибиотикам.

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