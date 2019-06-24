В кухонных губках обнаружили армию полезных вирусов

Более того, некоторые штаммы оказались в силах уничтожать так называемые супербактерии. Так в научном мире называют микробы, которые в результате эволюции приобрели стойкость к действию антибиотиков. В частности, «кухонные» вирусы оказались способны убить сальмонеллу, возбудителей пневмонии и даже чумную палочку.

Таким образом, изучив микрофлору обычных губок, которыми каждый из нас моет посуду, ученые открыли еще одну потенциальную замену антибиотикам.