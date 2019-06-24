К каким блюдам и почему лучше не прикасаться в отелях all inclusive в Турции

Безотходное производство

Если каждый раз, уходя из ресторана с завтрака, обеда или ужина, вы сокрушаетесь по поводу гор несъеденных продуктов, которые остались на столах, то спешим вас «успокоить» — они не пропадут. Потому что ни один, даже самый роскошный пятизвездочный отель, не может себе позволить отправить на помойку килограммы вполне качественной еды. Все идет в дело.

Из мясной нарезки, сосисок, колбасок и яиц, оставшихся после завтрака, повар приготовит вам салат на обед, добавив несколько новых ингредиентов — например, макароны, рис или чечевицу, немного овощей. И все это великолепие зальет майонезом. Кстати, все те же макароны и рис для салата тоже вполне могут оказаться не свежесваренными, а со вчерашнего ужина.

Мясо, оставшееся от обеда, вам вполне могут предложить еще раз, добавив к нему новый соус. Бывалые путешественники в своих блогах часто пишут, что это мясо просто отмывают от одного соуса и добавляют другой. Наверное, и такое возможно, все зависит от уровня отеля. Но чаще в дело идет огромный кусок запеченой свинины или говядины, который гости не съели за обедом. То же касается и рыбы: если на обед вам предлагали просто куски жареной рыбки, то будьте уверены, что на ужин она появится под каким-нибудь сложным соусом или будет добавлена в качестве основного ингредиента в салат.

Протертые супы-пюре, которые обычно подают в Турции на обед и ужин — просто невероятно удобное блюдо для экономии. Те же мясные продукты, оставшиеся после предыдущего застолья, будут мелко перемолоты, к ним добавят воду, прожаренную муку, немного молока — и новый, пахнущий зеленью Прованса, суп готов.

Нечто похожее происходит и с десертами. Чтобы они выглядели как свежеприготовленные, кондитер просто сверху добавляет крем другого цвета, взбитые сливки, фруктовое желе или консервированные ягоды. Человеку, далекому от внутренней ресторанной «кухни», и невдомек, что перед ним не вновь изготовленные торты и пирожные, а удачно замаскированные утренние или даже вчерашние десерты. То же самое происходит с несъеденными фруктами — они используются в приготовлении фруктовых салатов, желе, в новых десертах и т. д.

Для особо впечатлительных особ уточним: естественно, никто не использует для приготовления новых блюд объедки, что остались на тарелках. Все это идет в мусор, на переработку, на корм для животных. В этом отношении можно быть спокойными, но эта еще одна причина не набирать в тарелку горы еды высотой с египетские пирамиды, которые съесть невозможно. А если нет объедков на тарелках, значит, вам точно не подадут их в следующий прием пищи.

Вода, вода… и вино

С напитками дело обстоит сложнее, использовать их второй раз достаточно проблематично, но и тут есть свои секреты сэкономить. Что касается чая или кофе, то они могут быть просто дешевых сортов. Поэтому за завтраком лучше заказывать либо турецкий кофе (его можно приготовить только в турке, сюрпризы тут исключены), либо выбирать ту кофемашину, куда, как вы заметили, насыпают натуральные зерна. Все остальное — быстрорастворимый суррогат. Если вы предпочитаете чай, то советуем не брать пакетики: они хоть и цветные, но, как правило, очень низкого качества. Лучше сразу обратите внимание на турецкий чай. Вот он точно будет свежезаваренным, вкусным и ароматным. В Турции, надо сказать, весьма неплохой листовой чай.

Про то, как используют лед, чтобы сэкономить на напитках, наверное, знают все. Вам в стакан кидают много-много льда, а потом наливают немного колы или какого-нибудь другого напитка. В результате объем заполнен, только пьете вы не колу, а нечто, наполовину разбавленное водой. И еще один момент — для приготовления льда практически в ста процентах случаев используют не бутилированную воду, а обычную водопроводную. Если у вас крепкий желудок, то он, конечно, выдержит. Но лучше просить напитки без льда — так и ангину не подхватите.

Понятно, что за завтраком лучше пить свежевыжатые соки, если они есть. Потому что то, что крутится в пластиковых емкостях и издает очень привлекательный фруктовый запах, назвать соком нельзя. Как в известном меме: «Я неведомая фигня, все соки делают из меня». Одним словом, не пейте этой неведомой порошкообразной фигни с диким количеством сахара и детям не давайте. Поджелудочная скажет вам «спасибо».

Что касается алкогольных напитков, которые по системе «ультра все включено» вам положены бесплатно, тут тоже есть маленькие хитрости, позволяющие сэкономить на клиенте. Как известно, в эту систему входят напитки местного производства, которые несколько далеки от качества оригинала. И вот в баре вы заказываете настоящий виски уже за свои деньги. После третьего шота ваши вкусовые рецепторы несколько пьянеют, а нейроны, напротив, требуют продолжения банкета. Уловить этот момент бармену не составит труда, и тут он, разбойник, начинает наливать вам местный аналог вместо настоящего чиваса, но за ваши деньги. Вам уже все равно, а бармену польза. Как сохранить свои кровно заработанные в этом случае? Да просто не увлекаться.

Краткая итоговая памятка

Итак, подведем итог. Что можно есть в турецких отелях без опаски, а от чего лучше воздержаться?

- Можно и нужно есть в большом количестве свежие овощи и фрукты, зелень, листовые салаты. Все это превосходного качества, выращено под жарким турецким солнцем, а не какой-нибудь голландский пластик, вы и сами это почувствуете на первом же обеде. Сухофрукты, мед, местный йогурт (несладкий) и орехи обычно тоже не вызывают вопросов. Если вы сладкоежка и фигура позволяет, берите местное варенье и десерты, приготовленные на меду, типа пахлавы или восточных сладостей. Переделать их сложно, срок хранения у них большой — так что проблем не будет. За завтраком можно брать все, что готовят при вас: яичницу с разными добавками из овощей, ветчину или грибы, блинчики.

Из основных блюд берите то, что приготовлено целым куском. Это основное правило. Свинину, баранину, говядину, жареную или приготовленную на пару или на гриле рыбу без соусов. Если любите поострее, лучше взять к ним тут же отдельно стоящий йогурт с травами и чесноком или оливковое масло со специями.

- С осторожностью отнеситесь к рубленому мясу — для приготовления котлет и кебабов используют мясо далеко не высшего сорта, а прокрутить в мясорубке можно что угодно. Иногда в комментариях туристов можно прочитать, что огромное количество фарша повара отелей вымешивают ногами, надев на них полиэтиленовые пакеты. Это, похоже, из области страшилок, но, как говорится, от греха подальше. Не берите супов в качестве первого блюда. Почему? Мы написали выше. Не ешьте салаты с майонезом — в них обычно складывают все вчерашние остатки. Любые морепродукты следует есть с осторожностью, ведь срок хранения у них очень маленький, и только в том случае, если вид, запах и вкус не вызывают никаких вопросов.

Если в вашем отеле есть ресторан «а ля карт» — иногда лучше пойти туда. Порции будут значительно меньше, а вот их качество в разы лучше. Ну, собственно, за этим мы и приезжаем на курорт — за качеством и удовольствием. Приятного аппетита и хорошего отдыха!