Чем больше, тем лучше. Норвежская модель увеличила грудь до астрономических размеров

В школе у нее был нулевой размер груди, поэтому над ней постоянно издевались сверстники. Когда девушке исполнилось 18 лет, она решила первый раз увеличить свою грудь. И на протяжении прошедших 18 лет она регулярно делала себе операции, значительно увеличивая размеры имплантов. Кстати, Синди - мать-одиночка.

Она живет с сыном Лео. Ему 14 лет, он одобряет эксперименты матери и ее образ жизни. Синди, отмечает 360tv.ru, вживила два анатомических грудных импланта по 700 мл объемом каждый. Деньги на операции норвежке предоставил некий неназванный спонсор. Хотите взглянуть, что из этого вышло? Тогда смотрите.