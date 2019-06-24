Брутальный отец начал носить мини-шорты, чтобы проучить свою дочь-подростка

Мини-розыгрыш мужчины стал популярен у пользователей Facebook. Видеонабрало больше 30 миллионов просмотров и 650 тысяч репостов. В ролике Джейсон заходит в комнату дочери по имени Кендалл. Мужчина был в коротких джинсовых шортах, похожих на те, что появились у дочери. Вероятно, свои шорты отец немного подвернул, чтобы соответствовать размеру одежды.

«Кендалл, нам надо поговорить. Где твои шорты? Доставай их. Те новые, которые должны были быть намного длиннее», — обратился он к дочери. Девушка поначалу отказывается, но отец в шутку настаивает, что будет встречать ее каждый раз из школы, если она не примерит обновку.

Дочь таки надела шорты и отметила, что они не такие уж и короткие. «Ну да, как и мои [шорты]», — в шутку парировал отец.

Некоторые юзеры посчитали, что так мужчина ограничивает свою дочь. «Смешное видео, но давайте перестанем стыдить девочек за выбор одежды и начнем учить мальчиков, что секс подразумевает обоюдное согласие», — написала одна из пользовательниц.