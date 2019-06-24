Юлию Началову пытались спасти врачи из США

Певица умерла от заражения крови. Официальный диагноз сразу после кончины Юлии озвучил ее отец. Однако не все коллеги и поклонники Началовой поверили этому вердикту.
Коллеги по цеху заявили, что незадолго до ухода Юлия победила рак. Организм восстанавливался после химиотерапии, и когда Началову вновь госпитализировали, иммунная система и сердце не выдержали. Пиар-директор Анна Исаева впервые рассказала «СтарХиту» о страшном диагнозе, поставленном ее подопечной.
«Все о раке ложь, — прокомментировала Аня. — У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы. Никаких химий и прочих терапий ей не проводили».
По мнению Исаевой, слух об онкологии появился в Сети из-за неправильного трактования слов Началовой. «Кто-то ее явно не понял, — продолжает Анна. — Наверняка она рассказывала о себе и бросила фразу: «Я многое пережила, даже рак!» Человек подумал, что это было недавно, но тот случай произошел несколько лет назад. Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге. О шишке же напоминал лишь крошечный шрам на руке».
О дне смерти певицы Анна вспоминает со слезам. «Я ехала за рулем по Подушкинскому шоссе, в машине сидела дочь, это было днем, 16-го марта, задолго до того, как об этом узнали остальные. Я сдерживала натиск этой новости часов пять, чтобы дать улететь Верочке из Лондона домой в неведении, — отметила Исаева. — Яркой вспышкой Подушкинское, новость, сказанная мне тихим голосом няни Тани: «Аня, она умерла». Минута недопонимания. И вдруг мы кричим друг другу в трубку! Орем! У меня громкая связь в машине, моя Марианна пугается, не понимает, почему так кричат! Я навсегда запомнила поворот, на котором находилась в тот момент. Я всегда запоминаю место, где я узнаю о смерти кого-то из близких».