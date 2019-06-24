Юлию Началову пытались спасти врачи из США

Коллеги по цеху заявили, что незадолго до ухода Юлия победила рак. Организм восстанавливался после химиотерапии, и когда Началову вновь госпитализировали, иммунная система и сердце не выдержали. Пиар-директор Анна Исаева впервые рассказала «СтарХиту» о страшном диагнозе, поставленном ее подопечной.

«Все о раке ложь, — прокомментировала Аня. — У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. В тот момент она находилась в Америке по работе и поспешила обратиться к местным врачам. Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы. Никаких химий и прочих терапий ей не проводили».

Юлия Началова и Анна Исаева ФОТО: Instagram

По мнению Исаевой, слух об онкологии появился в Сети из-за неправильного трактования слов Началовой. «Кто-то ее явно не понял, — продолжает Анна. — Наверняка она рассказывала о себе и бросила фразу: «Я многое пережила, даже рак!» Человек подумал, что это было недавно, но тот случай произошел несколько лет назад. Юлю погубила не эта болезнь, а сепсис, вызванный ранкой на ноге. О шишке же напоминал лишь крошечный шрам на руке».