Эх, какие леди под ногами валяются! Смотри, что творилось после скачек Royal Ascot в Англии

Как это ни удивительно, но на данных фотографиях именно те скачки Royal Ascot, на открытие которых собрался весь королевский двор Великобритании. Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, Кейт Миддлтон и леди Китти Спенсер... Вся британская аристократия старается не пропустить это мероприятие.