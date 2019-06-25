Эх, какие леди под ногами валяются! Смотри, что творилось после скачек Royal Ascot в Англии

Как это ни удивительно, но на данных фотографиях именно те скачки Royal Ascot, на открытие которых собрался весь королевский двор Великобритании. Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, Кейт Миддлтон и леди Китти Спенсер... Вся британская аристократия старается не пропустить это мероприятие.
Однако кроме представителей высшего света, привыкших вести себя сдержанно в любых ситуациях, на скачках присутствовали и более раскованные люди – обычные зрители, которые решили превзойти друг друга в умении веселиться.
Достоянием корреспондентов ИА «Экспресс-Новости» стали снимки, на которых видна вся изнанка одного из самых крупных светских мероприятий Великобритании. Комментарии излишни, просто взгляните на них.