Вт, 25.06.2019
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  • Эх, какие леди под ногами валяются! Смотри, что творилось после скачек Royal Ascot в Англии

Эх, какие леди под ногами валяются! Смотри, что творилось после скачек Royal Ascot в Англии

Как это ни удивительно, но на данных фотографиях именно те скачки Royal Ascot, на открытие которых собрался весь королевский двор Великобритании. Елизавета II, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, Кейт Миддлтон и леди Китти Спенсер... Вся британская аристократия старается не пропустить это мероприятие.

Однако кроме представителей высшего света, привыкших вести себя сдержанно в любых ситуациях, на скачках присутствовали и более раскованные люди – обычные зрители, которые решили превзойти друг друга в умении веселиться.

Достоянием корреспондентов ИА «Экспресс-Новости» стали снимки, на которых видна вся изнанка одного из самых крупных светских мероприятий Великобритании. Комментарии излишни, просто взгляните на них.

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