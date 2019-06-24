Знаки Зодиака, которым нельзя давать второй шанс

Такие люди уже никогда не исправятся. Астрология поможет нам разобраться, представителям каких знаков Зодиака не стоит давать второй шанс на исправление.

Овны относятся к огненной стихии, поэтому они очень упрямые и высокомерные личности. Они никогда не признают своих ошибок, даже если понимают, что не правы. Овны неисправимы, ведь даже если он признает свою вину и пообещает, что больше так не поступит, то он все равно скоро вновь что-нибудь натворит.

Тельцы не способны долго мучить свою совесть. Они сразу признают свою вину и раскаиваются. Тельцы очень редко заставляют страдать своих близких. Второго шанса они несомненно заслуживают, но он вряд ли пригодится, так как если ошибка серьезная, то Тельцы скорее всего станут инициаторами разрыва отношений.

Близнецы могут признать свою ошибку, но часто становится непонятно, действительно ли они признали вину или им просто важен сам факт прощения. Близнецы очень часто изменяют своему любимому человеку, но об этом постоянно умалчивают, чтобы не причинять страдания своей половинке. Ему можно попробовать дать второй шанс, но только время покажет, зря вы это сделали или нет.

Раки очень трепетно относятся к своим близким, поэтому плохие поступки совершают крайне редко. Но если уж он провинился, то скорее всего сознается в этом только спустя время, ведь для него потеря любимого человека может сравниться с апокалипсисом. Раки непременно заслуживают шанс на исправление.

Львы по своей природе очень высокомерные личности, они всегда делают то, что хотят. Даже если их поступки заставляют страдать любимых людей, то они об этом переживать не будут. Давать второй шанс Львам нет смысла.

Девы редко причиняют боль своим любимым людям. Но если вдруг они все-таки совершили ошибку, то сделают все, чтобы им простили этот поступок. Из всех 12 знаков именно Дева больше всех заслуживает право на второй шанс.

Весы редко совершают плохие поступки, но если все-таки это происходит, то они не признают своей вины, чего бы им это не стоило. Близкие люди Весов уже привыкли к их постоянному вранью, поэтому просто не обращают внимание на их проступки. Давать шанс Весам не имеет никакого смысла.

Чаще всего Скорпионы причиняют боль любимым своими изменами. Они постоянно флиртуют на стороне и любят повышенное внимание к своей персоне. Тут только два выхода: или постоянно прощать измены, или расставаться.

Азартные Стрельцы часто совершают ошибки. Они могут скрыть это от любимого человека, однако в душе всегда признают свою вину. Стрелец, конечно, достоин второго шанса, но если он снова провинился, то с ним лучше прекратить строить отношения.

Козероги редко совершают поступки, которые могут ранить близкого человека, и они того же самого требуют и от своей половинки, так как предательство никогда не смогут простить. Козероги заслуживают второго шанса, и они сделают всё, чтобы заслужить доверие любимого человека.

В своих плохих поступках Водолеи никогда не раскаиваются, так как они очень упрямые. Но они очень переживают, когда человек их не прощает и уходит от него. Второй шанс они заслуживают.