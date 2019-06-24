Пн, 24.06.2019
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  • Стали известны новые подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера

Стали известны новые подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера
Теперь все точно в прошлом!

TOPSHOT - Best Actor nominee for "A Star is Born" Bradley Cooper (L) and his wife Russian model Irina Shayk arrive for the 91st Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on February 24, 2019. (Photo by Mark RALSTON / AFP)

ФОТО: MARK RALSTON / AFP

Экс-возлюбленные не против ходить на свидания с новыми людьми.

Большинство поклонников до сих не могут смириться с расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера. Более того, фанаты не теряют надежд, что звезды все-таки вскоре вновь будут вместе. Однако сами модель и актер, кажется, вовсе не переживают из-за своего разрыва. Более того, Брэдли и Ирина уже готовы строить новые отношения. Такое заявление сделало издание Us Weekly.

ФОТО: Scanpix / Fernando Allende/Broadimage

"Они хотят ходить на свидания и встречаться с другими людьми. И не собираются этого стесняться. Они закрывают длинную главу своей жизни, но с интересом ждут, что же будет дальше", - цитирует источник издание.

Примечательно, что ни Брэдли, ни Ирина до сих пор не прокомментировали свой разрыв, и хранят молчание.

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