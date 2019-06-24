Стали известны новые подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера
Экс-возлюбленные не против ходить на свидания с новыми людьми.
Большинство поклонников до сих не могут смириться с расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера. Более того, фанаты не теряют надежд, что звезды все-таки вскоре вновь будут вместе. Однако сами модель и актер, кажется, вовсе не переживают из-за своего разрыва. Более того, Брэдли и Ирина уже готовы строить новые отношения. Такое заявление сделало издание Us Weekly.
"Они хотят ходить на свидания и встречаться с другими людьми. И не собираются этого стесняться. Они закрывают длинную главу своей жизни, но с интересом ждут, что же будет дальше", - цитирует источник издание.
Примечательно, что ни Брэдли, ни Ирина до сих пор не прокомментировали свой разрыв, и хранят молчание.