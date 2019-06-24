Как выглядели Галкин, Орбакайте и другие звезды на своих выпускных вечерах

Максим Галкин окончил московскую гимназию № 1543 в 1993 году. Учился на четверки и пятерки, особо не выделялся, но зато покорил народ, когда стал играть в школьных капустниках. В 10-м классе спародировал директора.

МАКСИМ ГАЛКИН. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Уже в 2007 году Регина Тодоренко была звездой - на собственном выпускном. Пела и демонстрировала шикарные ноги.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

За аттестатом в 1988 году Кристина Орбакайте пришла с колечком на безымянном пальце — она уже была обручена. Жених Владимир Пресняков наблюдал за вручением аттестата из зала — рядом с ним сидела Алла Пугачева.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В 1993 году будущая артистка Катя Гусева одевалась, как и сейчас: скромно, но со вкусом. Кружевное платье выпускницы максимально закрыто.

КАТЯ ГУСЕВА. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Евгений Петросян в 1962 году выглядел старше одноклассников и был весьма симпатичным - девчонки проходу не давали. В родном Баку он уже участвовал в самодеятельности, а после выпускного рванул в Москву, чтобы осуществить мечту и стать большим артистом.

Евгений Петросян на выпускном. ФОТО: личный архив

Очаровательная Настя Задорожная с мамой пришли на выпускной в элегантных черных платьях. Оказывается выбор наряда не был случайным. Став звездой, Задорожная не изменяет традициям. Как-то она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях фото с кинофестиваля и призналась: «Эти сборы на закрытие ММКФ мне напомнили сборы на мой школьный выпускной: времени нет, идей тоже. Есть любовь к черному и ненависть к платьям а-ля «мама, смотри, я Золушка»: так я выгляжу почти в любом нарядном платье…»

Настя Задорожная вместе с мамой на выпускном. ФОТО: личный архив

Сергей Шнуров, как многие советские школьники ходил в музыкалку, учился прилично. В младших классах был очень даже прилежным учеником, даже мечтал стать дипломатом, потому что за границей дипломат может купить столько жвачек, сколько захочет. На выпускном вечере не хулиганил и не матерился. «Серьезный такой и лохматый неформал, просто умора», — отзывался о своем «образе» уже взрослый и знаменитый Шнуров. Сергей поделился вот этим снимком с «выпускной прической».

Сергей Шнуров на выпускном. ФОТО: Instagram

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова родились и учились в Волгограде. Талант школьники проявляли с юных лет, поэтому на этом фото мы видим Ирину и Прохора сразу после выпускного спектакля в 9-м классе. Ребята учились вместе в школе искусств волгоградского филиала Самарской государственной академии искусства и культуры.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова ФОТО: личный архив

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова и знаменитый певец Сергей Лазарев учились в одном классе. «1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев выбьется в люди!» — подписала снимок с выпуска Катя.