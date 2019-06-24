Николь Кидман с влажными волосами надела рубашку на голое тело и забыла ее застегнуть

Фото является одним из снимков из фотосессии для журнала Vanity Fair. На нем Николь Кидман позирует с мокрыми волосами и в белой рубашке, чуть прикрыв обнаженную грудь.

Также звезда сериала "Большая маленькая ложь" дала откровенное интервью журналу Vanity Fair, в котором рассказала о частной жизни, материнстве и выборе профессии. Так, Кидман призналась, что старается воспитывать своих детей достаточно строго и не настаивает, чтобы они пытались повторить пример ее и мужа Кита Урбана.