Эксперт по распознаванию эмоций объяснил, что значит фирменный жест Ольги Бузовой

Фанаты Бузовой, которые следят за выступлениями певицы, постоянно наблюдают один и тот же жест звезды на сцене — сложенные и поднятые над головой два пальца.

Многие поклонники гадали, что же обозначает этот знак. В Instagram подписчики уже выдвинули свою версию и возмутились поведению певицы на сцене:

«Оля, перестань делать этот знак, ты хоть знаешь, что он обозначает, ради интереса почитай. Смотри, Оль, тебе придется за этот знак отвечать перед людьми, которые знают, что он обозначает»; «Почему вы всегда этот сатанинский знак показываете?» — написали юзеры.

Эксперт в чтении жестов и мимики Илья Степанов рассказал поклонникам, что же на самом деле значит жест певицы, сообщает Teleprogramma.pro. По словам специалиста, никакой идеологической нагрузки искать тут не стоит, это просто часть имиджа звезды.

Фирменный жест Ольги Бызовой ФОТО: Instagram