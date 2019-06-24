Ким Кардашьян показала свои знаменитые формы на пляже, приятно удивив папарацци

Ким наслаждалась синими волнами и роскошными пляжами, не забыв показать результаты тренировок в спортзале. 38-летняя звезда реалити-шоу щеголяла в черном маленьком бикини, которое открывало и подчеркивало ее широко обсуждаемые формы и прекрасный пресс.

На отдых она отправилась не одна, а захватив семью и съемочную группу. На пляже Ким сопровождала старшая сестра Кортни в компании со своим экс-бойфрендом Скоттом Дисиком, с которым она рассталась еще четыре года назад.

И Ким, и Кортин привезли с собой на отдых детей, для которых приготовлено множество развлечений, пишет People. Они собираются пробыть на курорте не менее двух недель и снять новый материал для реалити-шоу.

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