Ким Кардашьян показала свои знаменитые формы на пляже, приятно удивив папарацци

Модель решила отдохнуть от ярких огней Голливуда, сделать перерыв между съёмками и отправиться на отдых в Коста-Рику.
Ким наслаждалась синими волнами и роскошными пляжами, не забыв показать результаты тренировок в спортзале. 38-летняя звезда реалити-шоу щеголяла в черном маленьком бикини, которое открывало и подчеркивало ее широко обсуждаемые формы и прекрасный пресс.
На отдых она отправилась не одна, а захватив семью и съемочную группу. На пляже Ким сопровождала старшая сестра Кортни в компании со своим экс-бойфрендом Скоттом Дисиком, с которым она рассталась еще четыре года назад.
И Ким, и Кортин привезли с собой на отдых детей, для которых приготовлено множество развлечений, пишет People. Они собираются пробыть на курорте не менее двух недель и снять новый материал для реалити-шоу.
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Жизнь Кардашян сейчас особенно насыщена событиями. В середине мая у звезды Instagram родился сын Псалм, которого вынашивала суррогатная мать. А недавно Ким снова появилась на обложке крупного глянца, снявшись для японского Vogue.