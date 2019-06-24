Пн, 24.06.2019
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Меладзе высказался по поводу конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Певец Валерий Меладзе в Instagram прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.

В день моего рождения я желаю всем любви, Мира и благоразумия! Я не устраиваю бурных празднований в свой д/р. Тем более на фоне событий в Грузии. Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!

— написал Меладзе.

По его словам, братские отношения России и Грузия нельзя разрушить «за один день».

Он также добавил, что решил не устраивать «бурных празднований» своего дня рождения из-за ситуации в Грузии.

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