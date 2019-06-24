Пн, 24.06.2019
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  • Незабываемая ночь: смотри, как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Незабываемая ночь: смотри, как прошли «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ!

В Петербурге с шумом отметили праздник всех выпускников «Алые паруса». В акватории Невы развернулось невероятное пиротехническое шоу с участием музыкантов, актеров и, конечно, главного символа праздника – брига под алыми парусами.

Стоило Полине Гагариной завершить выступление на Дворцовой площади, как над Невой начали греметь многочисленные фейерверки.

В этом году шоу длилось рекордное время – 22 минуты.

По набережным разнеслась «Вечерняя песня» («Слушай Ленинград»).

Кульминацией праздника стало появление брига «Россия», который прошел по Неве под алыми парусами. В этом году он впервые участвовал в шоу.

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