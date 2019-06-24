Умер актер из фильма «Овод» Андрей Харитонов

Андрея сегодня не стало… Ушёл из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве,