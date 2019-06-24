Умер актер из фильма «Овод» Андрей Харитонов

Вдова поблагодарила коллег, друзей и зрителей, что помогли им прожить "этот страшный год".
Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский на своей странице в Facebook.
Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит,
— написал в соцсети режиссёр-документалист.
Андрея сегодня не стало… Ушёл из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве,
— подтвердилауход супруга вдова актёра Ольга Смирягина.
Сообщалось, что Харитонов боролся с онкологическим заболеванием. В мае 2018 года его экстренно госпитализировали.
Андрей Харитонов прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Овод", "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", и многих других. Также актёр сыграл немало ролей в Малом театра и Театре наций.