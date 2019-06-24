Европа предлагает широкие возможности для туристов, а ее курорты весьма разнообразны как в видах, так и в ценовом отношении. Кроме того, отдых на море можно совмещать с экскурсиями! Предлагаем самые интересные направления для летнего отдыха в июле 2019 года для жителей Эстонии!

Солнечный Берег, Болгария

Удаленность от крупных транспортных магистралей и железнодорожных путей позволяет говорить о чистоте курорта: семикилометровый пляж украшен голубым флагом. Самый большой курорт Болгарии подходит как для детского отдыха (в отелях и у моря есть все условия), так и для молодежного (здесь оживленная ночная жизнь и разнообразные развлекательные программы). Туры достаточно скромны в ценовом отношении, но отнюдь не лишены удовольствий.

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Батуми, Грузия

Не смотря на то, что пляжи Грузии значительно уступают по качеству турецким, черногорским или болгарским, пляжный отдых в Грузии тоже очень популярен. Выбирают его в основном туристы, которые предпочитают совместить красивый загар с посещением интересных достопримечательностей.

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Основным курортом Грузии на море считается город Батуми. Пляжи в Батуми в основном галечные. Море здесь относительно чистое, а вода довольно теплая. Количество людей на пляжах не очень большое даже в пик туристического сезона — свободные места есть всегда.

Из минусов пляжного отдыха в Батуми хочется отметить крупногалечное дно — заходить в воду и лежать на полотенцах довольно не удобно, многие туристы купаются в специальной обуви и арендуют лежаки.

Ибица, Испания

Ибица – самый модный курорт Европы. Солнце, море, свобода, круглосуточное веселье, переходящее в «отрыв», и спокойный семейный отдых – все это вы найдете на Ибице, чудесном острове в Средиземном море, который входит в состав Балеарского архипелага и принадлежит Испании.

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Остров не слишком мал и достаточно интересен со всех сторон, чтобы не наскучить, но и не слишком велик, так что через несколько дней после приезда вы уже почувствуете себя как дома. Здесь есть все необходимые компоненты, чтобы сделать отдых по-настоящему шикарным: благоустроенные, прекрасно оборудованные пляжи либо дикие места для купания, теннисные корты, поля для гольфа, старинная крепость, узкие мощенные камнем улочки, но самое заманчивое – это то, что остров просто усеян барами и ресторанами. Чудесная природа с соснами, кактусами и пальмами в сочетании с атмосферой безудержных развлечений превращает пребывание на острове в сплошной праздник.

Юрмала, Латвия

Юрмала уникальна соединением трех зон отдыха — морской, лесной и культурной. Здесь отдыхают те, кого привлекают мягкий климат, целебный морской воздух, сочетание широких возможностей для восстановления здоровья с множеством развлечений. К тому же, из Эстонии в Юрмалу легко добраться не только общественным транспортом, но и на машине.

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Цавтат, Хорватия

Подойдет тем, кто любит сочетание роскошной средиземноморской природы, ласковых морских волн, скалистых берегов и песчаных пляжей. Город Цавтат придется по вкусу желающим отдохнуть от городской суеты в старинном средневековом городе. Характер здешнего отдыха близок к созерцательному и больше подойдет людям зрелого возраста.

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Панареа, Италия

Панареа – маленький вулканический остров к северу от Сицилии. Однако его размер никак не сказывается на популярности. Сюда съезжаются даже голливудские знаменитости. Что их привлекает? Уединенный характер отдыха, умиротворение, нетронутая природа (остров – объект ЮНЕСКО), чистые песчаные пляжи. Также Панареа относится к лечебным курортам Европы благодаря термальным источникам.

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Зюльт, Германия

Тем, кто не любит летнюю жару и предпочитает не поджариваться на пляже, отлично подойдет Зюльт. Отдых летом на Северном море специфичен хотя бы потому, что температура воды достигает лишь 20 градусов. Небольшой остров соединяет с материком лишь дамба. И это прекрасная возможность отдохнуть в активной дружеской компании и отведать морских деликатесов. Недаром на Зюльте с каждым годом все больше знаменитостей.

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Форментера, Испания

Отличный вариант для ценителей спокойного, семейного отдыха. Рядом с шумной Ибицей расположен ее антагонист Форментера – самый тихий из Балеарских островов. Это одно из лучших курортов Европы на море для семейного отдыха. Чистая, как слеза, морская вода, пляж Плая-де-сес-Ильетес с белым песком, экологическая чистота и полный релакс.