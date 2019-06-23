Екатерина Климова впервые прокомментировала развод

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью. Сами актеры всегда с шуткой комментировали эти сплетни и говорили, что в их паре все хорошо: они заняты воспитанием детей и постоянной работой.

Но в понедельник стало известно, что кинозвезда все же решила расторгнуть брак с молодым супругом и подала заявление на развод в Хамовнический суд столицы. Эта новость облетела все СМИ, а журналисты несколько дней пытались добиться от звезды комментариев. Стали даже появляться предположения, что Гела закрутил роман с коллегой, якобы это и стало причиной расставания. Екатерина не захотела вдаваться в подробности личной жизни, посоветовав репортерам больше следить за ее творчеством.

А я тут причем?

— уклончиво ответила актриса на вопрос о расставании с супругом.

Зато ее коллега по сцене, Гоша Куценко, был более разговорчив, рассказав, что на днях встретился с Климовой и обсудил последние новости. Куценко отметил, что актеры — народ вспыльчивый и нервный, поэтому на все их слова ориентироваться не нужно.«Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: «Да». Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену», — признался артист.

Отметим, что еще несколько дней назад Гела Месхи в беседе с журналистами делился планами на лето. По его словам, вместе с семьей они собирались отправиться на острова, где смогут весело провести время без посторонних и насладиться обществом друг друга. Для этого ему пришлось много работать и подолгу не видеть близких — например, дочь Белла сильно скучала и звонила с просьбой привезти ей велосипед.

У нас мало времени, а семья большая, всем хочется кушать и нужно бежать, делать, строить планы, заниматься домом. Мечтаю потом в старости за руки держаться, наслаждаться океаном, а для этого нужно работать,

— признавался Месхи.

Актер добавил, что из-за напряженного рабочего графика и редких встреч у него возникали мелкие ссоры с женой, которые ему очень не нравились.

Главное — оставаться добрым и любящим человеком. А остальное все будет, и деньги будут,

— признался Месхи.