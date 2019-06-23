Вот что случится с вашим здоровьем, если вы каждый день будете есть тыквенные семечки
Семена тыквы являются ценным источником витаминов и минералов, которые полезны для здоровья, пишет Healthy and Natural World. Вы можете есть их в сыром или жареном виде, посыпать ими салаты или добавить их в полезные для здоровья смузи.
Семена тыквы полезны, потому что являются хорошим источником белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот. Они также содержат большое количество клетчатки и большое количество минералов, необходимых для здорового организма.
Чем хороши тыквенные семечки?
Они обладают противовоспалительными свойствами
Семена тыквы полезны для вашего здоровья, потому что они помогают уменьшить воспаление в организме. Кратковременное воспаление в организме необходимо для борьбы с болезнями и инфекциями. Тем не менее, хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и даже рак.
Семена тыквы содержат жирные кислоты, такие как омега-3 (ALA-альфа-линоленовая кислота). Одно исследование показало, что смесь молотых семян тыквы, семян льна и кунжута помогает снизить воспалительные маркеры у взрослых с заболеваниями печени. Пациенты принимали 30 г измельченной смеси семян тыквы ежедневно в течение 12 недель.
Они полезны для сердца
Одно из преимуществ употребления в пищу сырых или жареных тыквенных семечек состоит в том, что они содержат антиоксиданты, которые полезны для вашего сердца. Тыквенные семечки и масло из семян тыквы содержат омега-3 жирные кислоты, называемые альфа-линоленовой кислотой (AЛК). Исследования показали, что ALA полезен для защиты от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые рекомендуют употреблять 2 г АЛК в день, чтобы защитить свое сердце.
В семенах тыквы также содержится много магния и калия, которые помогают регулировать кровяное давление. Национальные институты здравоохранения сообщают, что некоторые исследования показывают, что увеличение содержания магния и других микроэлементов вызывает небольшое снижение артериального давления.
Они снижают уровень глюкозы в крови
Семечки тыквы полезны, потому что они помогают справиться с симптомами диабета. Если у вас диабет 2 типа, то употребление очищенных семян тыквы или сырых семян тыквы может помочь снизить уровень глюкозы в крови.
Комбинация семян льна с тыквенными семечками также может помочь предотвратить осложнения, связанные с диабетом. Ученые обнаружили, что употребление смеси семян тыквы и льна может помочь предотвратить диабетическую болезнь почек.
Они помогут вам лучше спать
Если у вас возникли проблемы с засыпанием, хорошей идеей будет употребление в пищу сырых или жареных тыквенных семечек вечером. Семена тыквы содержат вещество триптофан, который является предшественником мелатонина, который может помочь при бессоннице.
Одно клиническое исследование показало, что триптофан из растительных и белковых источников так же эффективен, как и триптофан фармацевтического качества.
Они полезны для здоровья глаз
Тыквенные семечки являются отличной пищей для предотвращения возрастных проблем со зрением, потому что они содержат соединения, которые полезны для вашего зрения. В частности, это лютеин и зеаксантин, которые необходимы для защиты глаз и предотвращения возрастной макулярной дегенерации.
Рекомендуемое ежедневное потребление цинка для хорошего здоровья глаз составляет 11 мг в день для мужчин и 8 мг в день для женщин.Порция семян тыквы в день может помочь вам получить 19% от рекомендуемой суточной потребности в цинке. Исследования показали, что масло из семян тыквы является хорошим источником лютеина и зеаксантина.
Они помогают при проблемах с простатой у мужчин
Соединения в тыквенных семечках и добавках к семенам тыквы могут помочь предотвратить увеличение простаты у мужчин и являются одними из самых популярных ингредиентов в натуральных добавках для лечения проблем с простатой. Некоторые исследования показывают, что мужчины могут принимать по 5 г семян тыквы два раза в день для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Они могут предотвратить образование камней в мочевых путях
Одно исследование из Таиланда показало, что потребление семян тыквы каждый день может помочь предотвратить отложения минералов в мочевой системе. Исследователи рекомендовали семена тыквы в качестве питательной ежедневной закуски, чтобы предотвратить заболевание мочевого пузыря.
Они обладают антипаразитарной активностью
Употребление в пищу очищенных семян тыквы может помочь избавить ваше тело от ленточных червей и других кишечных паразитов. Потребление порции тыквенных семечек каждый день помогло уменьшить количество паразитов на 75%. Употребление в пищу семян тыквы вместе с орехами ареки было еще более эффективным и снизило нагрузку от паразитов на 89%.
Они помогут похудеть
Тыквенные семечки являются хорошим источником клетчатки, белка, витаминов и минералов, которые могут питать ваше тело и дольше сохранять чувство насыщения.
Они обладают противораковыми свойствами
Хорошо есть семена тыквы каждый день, потому что они содержат большое количество антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить рак. Одно исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Cancer, показало, что экстракты семян тыквы содержат фитоэстрогены. Это растительные гормоны, которые действуют подобно эстрогену у женщин и могут оказывать защитное действие на распространение клеток рака молочной железы у женщин в постменопаузе.
Другие исследования на животных показали, что экстракты семян тыквы вместе с экстрактами имбиря могут помочь компенсировать некоторые эффекты химиотерапии.
Масло из семян тыквы может способствовать росту волос
Одно из наиболее изученных преимуществ семян тыквы связано с использованием масла семян тыквы для роста волос.
Одно рандомизированное двойное слепое исследование показало, что масло семян тыквы помогает при выпадении волос у мужчин. 76 мужчин с андрогенной алопецией (наиболее частой причиной выпадения волос у мужчин) потребляли 400 мг масла из семян тыквы. После 24-недельного периода у мужчин, использующих тыквенное масло, количество волос увеличилось на 40%.
Вы можете потреблять либо само тыквенное масло, либо около 1,5 столовых ложек очищенных семян тыквы, что эквивалентно 400 мг тыквенного масла.
Масло из семян тыквы богато антиоксидантами
Прием капсул с маслом из семян тыквы может увеличить количество антиоксидантов в организме и помочь уменьшить воспаление. В одном исследовании на крысах было обнаружено потенциальное применение масла из семян тыквы для людей, страдающих артритом. Исследование показало, что масло семян тыквы было столь же эффективно, как нестероидный противовоспалительный препарат, для снятия боли в воспаленных суставах.
Противовоспалительное действие масла из семян тыквы может помочь в лечении гипертонии и защитить ваше сердечно-сосудистое здоровье. Прием тыквенного масла полезен для женщин, потому что он может помочь улучшить некоторые симптомы менопаузы.
Одно исследование показало, что потребление масла из семян тыквы в период менопаузы может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП (или «хорошего» холестерина) и снизить артериальное давление. Женщины, принимающие добавки с маслом из семян тыквы, также сообщали о меньшем количестве болей в суставах, приливов и головных болей.
Прием 10 г масла из семян тыквы помог облегчить симптомы гиперактивного мочевого пузыря. Другие исследования показали, что экстракт семян тыквы может помочь уменьшить проблемы с мочеиспусканием у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Сколько семян тыквы вы должны съесть в день?
Вы можете потреблять 2 столовые ложки тыквенных семечек в день, потому что они могут быть очень полезными для вас. 2 столовые ложки содержат 19% рекомендуемой суточной дозы цинка и 19% рекомендуемой суточной дозы магния. Большинство фактов питания, упомянутых в начале статьи, основаны на потреблении 2 столовых ложек сырых семян тыквы.
Если вы планируете употреблять семена или орехи на регулярной основе, было бы разумно замочить их в воде на 7-24 часа, чтобы удалить фитиновую кислоту.
Побочные эффекты тыквенных семечек
Вы должны быть осторожны в употреблении соленых жареных тыквенных семечек, так как они могут повысить уровень натрия в вашем организме. Некоторые люди сообщают об аллергических реакциях от употребления тыквенных семечек. Эти побочные эффекты могут включать астму и зуд или отек рта.