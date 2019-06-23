Вот что случится с вашим здоровьем, если вы каждый день будете есть тыквенные семечки

Семена тыквы полезны, потому что являются хорошим источником белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот. Они также содержат большое количество клетчатки и большое количество минералов, необходимых для здорового организма.

Чем хороши тыквенные семечки?

Они обладают противовоспалительными свойствами

Семена тыквы полезны для вашего здоровья, потому что они помогают уменьшить воспаление в организме. Кратковременное воспаление в организме необходимо для борьбы с болезнями и инфекциями. Тем не менее, хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и даже рак.

ФОТО: Jiri Hera / PantherMedia / Jiri Hera

Семена тыквы содержат жирные кислоты, такие как омега-3 (ALA-альфа-линоленовая кислота). Одно исследование показало, что смесь молотых семян тыквы, семян льна и кунжута помогает снизить воспалительные маркеры у взрослых с заболеваниями печени. Пациенты принимали 30 г измельченной смеси семян тыквы ежедневно в течение 12 недель.

Они полезны для сердца

Одно из преимуществ употребления в пищу сырых или жареных тыквенных семечек состоит в том, что они содержат антиоксиданты, которые полезны для вашего сердца. Тыквенные семечки и масло из семян тыквы содержат омега-3 жирные кислоты, называемые альфа-линоленовой кислотой (AЛК). Исследования показали, что ALA полезен для защиты от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые рекомендуют употреблять 2 г АЛК в день, чтобы защитить свое сердце.

В семенах тыквы также содержится много магния и калия, которые помогают регулировать кровяное давление. Национальные институты здравоохранения сообщают, что некоторые исследования показывают, что увеличение содержания магния и других микроэлементов вызывает небольшое снижение артериального давления.

Они снижают уровень глюкозы в крови

Семечки тыквы полезны, потому что они помогают справиться с симптомами диабета. Если у вас диабет 2 типа, то употребление очищенных семян тыквы или сырых семян тыквы может помочь снизить уровень глюкозы в крови.

ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Комбинация семян льна с тыквенными семечками также может помочь предотвратить осложнения, связанные с диабетом. Ученые обнаружили, что употребление смеси семян тыквы и льна может помочь предотвратить диабетическую болезнь почек.

Они помогут вам лучше спать

Если у вас возникли проблемы с засыпанием, хорошей идеей будет употребление в пищу сырых или жареных тыквенных семечек вечером. Семена тыквы содержат вещество триптофан, который является предшественником мелатонина, который может помочь при бессоннице.

Одно клиническое исследование показало, что триптофан из растительных и белковых источников так же эффективен, как и триптофан фармацевтического качества.

Они полезны для здоровья глаз

Тыквенные семечки являются отличной пищей для предотвращения возрастных проблем со зрением, потому что они содержат соединения, которые полезны для вашего зрения. В частности, это лютеин и зеаксантин, которые необходимы для защиты глаз и предотвращения возрастной макулярной дегенерации.