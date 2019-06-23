Принц Гарри публично отчитал Меган Маркл: в Сети появилось видео

О том, что у герцогини Сассекской весьма сложный характер, говорят в сети уже давно. Работники дворца не раз отмечали, что Меган отказывается прислушиваться к чьему-либо мнению, она регулярно нарушает протоколы, а принц Гарри лишь оправдывает свою жену и даже соглашается на ее самые неожиданные предложения. Но сейчас, похоже, даже он разозлен поведением жены. Ведь во время недавнего выхода в свет Гарри не удержался, чтобы не сделать Меган замечание.

ФОТО: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com

Так, во время публичного появления на параде в честь празднования дня рождения королевы Елизаветы Меган вновь проигнорировала правила королевского дворца. В то время, когда вся семья выстроилась на балконе для фото и приветствия со всеми, кто пришел, супруга Гарри постоянно поворачивалась спиной к публике. Уже вскоре в сеть попало видео, где видно, как Гарри тихо сказал жене: "Повернись". Впрочем, Меган вновь отвернулась от фотографов и людей, и тут принц уже более строго заявил: "Смотри!".