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Хитрый, самоуверенный, надменный: экс-жена Брэдли Купера раскрыла неожиданные подробности об актере

Bradley Cooper ja Irina Shayk 24. veebruaril 2019 Oscai-galal

ФОТО: ADM/Capital Pictures /Scanpix

Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения.

Последние несколько недель в СМИ только и обсуждают, что расставание одной из самых красивых голливудских пар - Ирины Шейк и Брэдли Купера. Примечательно, что несмотря на разрыв, звездам, по сообщениям инсайдеров, удалось сохранить хорошие отношения ради их общей дочки Леи. Чего не скажешь о разводе с бывшей супругой актера Дженнифер Эспозито, на которой он был женат в 2006-2007 годах.

JENNIFER ESPOSITO

ФОТО: Rights Managed / SCREEN GEMS SONY PICTURES ENTERT

В своей книге женщина описала жизнь с Брэдли и назвала его превосходным манипулятором.

Он был забавным, хитрым, самоуверенным, надменным мужчиной и превосходным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, так как настроение Брэдли может меняться очень резко,

- пишет Дженнифер.

Напомним, недавно стало известно о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер предположительно расстались. 

"Новые отношения не входят в список их приоритетов. Дочь и карьера — вот что для них главное сейчас", — рассказывают инсайдеры.

ФОТО: Jordan Strauss / AP

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