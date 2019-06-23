Хитрый, самоуверенный, надменный: экс-жена Брэдли Купера раскрыла неожиданные подробности об актере

Последние несколько недель в СМИ только и обсуждают, что расставание одной из самых красивых голливудских пар - Ирины Шейк и Брэдли Купера. Примечательно, что несмотря на разрыв, звездам, по сообщениям инсайдеров, удалось сохранить хорошие отношения ради их общей дочки Леи. Чего не скажешь о разводе с бывшей супругой актера Дженнифер Эспозито, на которой он был женат в 2006-2007 годах.