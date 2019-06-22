Хип-хоп певица Cardi B может загреметь в тюрьму за драку в стриптиз-клубе

«Она продолжает угрожать им и, очевидно, считает, что звездный статус позволит ей выйти сухой из воды. Но не имеет значения, зовут ли ее Карди Би или Карл Би... Если она совершила нападение, то будет отвечать за это», — заявила адвокат пострадавших девушек.

Артистка так устала доказывать суду, что она ни в чем не виновата, что в последний раз даже не появилась в зале суда, а это довольно сильно разозлило судью, который пообещал отправить девушку в тюрьму, если она еще раз выкинет такой трюк.