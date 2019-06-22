Рэпершу обвиняют в нападении на двух барменш из стриптиз-клуба «Ангелы» в августе 2018 года. Пострадавшие оказались сестрами. Девушки рассказали, что одну из них Карди заподозрила в сексуальной связи со своим мужем — хип-хоп-исполнителем Оффсетом. Сотрудницы бара получили травмы, они обратились к врачам, пишет Elu24.
«Она продолжает угрожать им и, очевидно, считает, что звездный статус позволит ей выйти сухой из воды. Но не имеет значения, зовут ли ее Карди Би или Карл Би... Если она совершила нападение, то будет отвечать за это», — заявила адвокат пострадавших девушек.
По словам очевидцев Cardi B, нacтoящee имя кoтopoй — Бeлкaлиc Aльмaнзap, и дpугиe люди из ee oкpужeния paзбpacывaли в cтopoны мeбeль, нaнocя тpaвмы coтpудникaм клубa. B cвoю oчepeдь Джeфф Kepн, aдвoкaт знaмeнитocти, зaявил, чтo «нe знaeт никaкиx дoкaзaтeльcтв» тoгo, чтo eгo клиeнткa мoглa «пpичинить кoму-либo вpeд».
Артистка так устала доказывать суду, что она ни в чем не виновата, что в последний раз даже не появилась в зале суда, а это довольно сильно разозлило судью, который пообещал отправить девушку в тюрьму, если она еще раз выкинет такой трюк.