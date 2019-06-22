Вот это креатив: российские умельцы скрестили Bentley с танком! Видео

Российским умельцам с ютуб-канала AcademeG пришла в голову безумная идея скрестить роскошное купе Bentley Continental GT с танком! Проект под громким названием Ultratank начали в августе прошлого года. Цель доработок — создать роскошное средство передвижение, способное лихо расправляться с бездорожьем и развивать скорость в 100 км/ч, рассказывает 4r.ru.

Готовый продукт планируют представить к зиме, а пока AcademeG разместил видео с первым выездом уникального вездехода. Сумасшедшая гусеничная машина уже поставлена на ход, динамично разгоняется и способна ездить по бездорожью. Не обошлось без проблем: пока у «Ультратанка» не хватает дверей, не очень удобно залезать внутрь, монстр не оборудован тормозами, а гусеницы норовят соскочить с транспортного средства во время маневров.