Валуев рассказал о своем страшном диагнозе

— Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение, — признался Валуев в передаче «Он и Она» на канале ТВЦ.

По словам Валуева, он уже перенес две операции, но они не помогли полностью избавиться от недуга. Спортсмен и по сей день продолжает лечение. Опухоль мозга у Валуева обнаружили в 2010 году. Тогда он и принял решение закончить со спортивной карьерой.