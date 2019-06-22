Номер Харламова и Батрутдинова привел к скандалу: Comedy Club под угрозой закрытия

Тем не менее, резиденты проекта продолжают гастролировать по российским городам и зарабатывают на своем бренде.

По слухам, формат шоу ТНТ якобы нарушил некоторые моменты российского законодательства, а шутки артистов попадали в эфир без цензуры, вызывая недовольство власти.

Последней каплей мог стать эфир с миниатюрой Гарика Харламова и Тимура Батрудинова, где комики обсуждали, как было в СССР: девушки были естественнее, тогда как сейчас политика дает возможность «накачивать» грудь, губы и менять пол.

Бесцеремонный характер обсуждения мог спровоцировать гневную реакцию «кого-то сверху».

Согласно неподтвержденным данным, сейчас продюсеры ТНТ обдумывают стратегию и тактику по выведению Comedy Club из эфира, причем максимально безболезненно для аудитории, отмечает Telegram-канал.