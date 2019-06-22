Сб, 22.06.2019
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Номер Харламова и Батрутдинова привел к скандалу: Comedy Club под угрозой закрытия

Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов

ФОТО: Промо/ТНТ

По некоторым данным, культовую телевизионную программу «прикрыли» на время после скандального номера, рассказывает Topnews.

Одно из главных юмористическое шоу России Comedy Club на канале ТНТ, похоже, может прекратить свое существование. Как сообщает Telegram-канал «Медиакиллер», сейчас на канале показывают старые выпуски шоу, а съемка новых уже два месяца не ведется. И дальнешая судьба популярной программы под вопросом.

Тем не менее, резиденты проекта продолжают гастролировать по российским городам и зарабатывают на своем бренде.

По слухам, формат шоу ТНТ якобы нарушил некоторые моменты российского законодательства, а шутки артистов попадали в эфир без цензуры, вызывая недовольство власти.

Последней каплей мог стать эфир с миниатюрой Гарика Харламова и Тимура Батрудинова, где комики обсуждали, как было в СССР: девушки были естественнее, тогда как сейчас политика дает возможность «накачивать» грудь, губы и менять пол.

Бесцеремонный характер обсуждения мог спровоцировать гневную реакцию «кого-то сверху».

Согласно неподтвержденным данным, сейчас продюсеры ТНТ обдумывают стратегию и тактику по выведению Comedy Club из эфира, причем максимально безболезненно для аудитории, отмечает Telegram-канал.

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