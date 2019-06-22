Смотри, как певцы и публика зажигали на фестивале «Русский шансон» в Таллинне

Фестиваль «Русский шансон», который состоялся 21 июня на Певческом поле в Таллинне - это всегда больше, чем праздник. Это настоящее народное гулянье, где гостей радовали своим кулинарным искусством кухни народов мира, а в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене выступали танцевальные и певческие коллективы. Кульминацией праздника стал большой концерт «Русский шансон 2019».
В этот день можно было услышать и потанцевать под веселые, задорные песни, знакомые и любимые мелодии, которые поднимали настроение. Главными гостями праздника стали российская группа «Рождество», которая исполнила известные хиты, Валерий Курас, Анатолий Полотно и Федя Карманов, также певцы из Эстонии Cергей Сумин и Илона Калдре, Евгений Куневич, Сергей Маасин, Эрих Кригер и многие многие другие!
Смотрите нашу галерею и ловите настроение праздника!