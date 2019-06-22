Самая крутая Иванова ночь начинается сегодня в Пюхаярве!

Как всегда, здесь выступают практически все известные исполнители и музыкальные группы Эстонии: Smilers, Terminaator, Shanon, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start, Танель Падар, Лийз Лемсалу, Öed, 5miinust, Pluuto, рэперы Beebilõust и Nublu. Иностранная часть будет представлена выдающимся исполнителем Сальваторе Ганаччи и музыкантом мирового уровня Macky Gee.

По словам организаторов, количество гостей праздника бьет все рекорды. Кстати, на фестивале будет запрещена пластиковая посуда, есть можно только из биоразлагающейся посуды.