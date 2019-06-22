Самая крутая Иванова ночь начинается сегодня в Пюхаярве!

Уже в 13 раз в Эстонии пройдет самый веселый и посещаемый праздник Ивановой ночи. И состоится он сегодня вечером на северном берегу озера Пюхаярве, пишет Elu24.
Как всегда, здесь выступают практически все известные исполнители и музыкальные группы Эстонии: Smilers, Terminaator, Shanon, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start, Танель Падар, Лийз Лемсалу, Öed, 5miinust, Pluuto, рэперы Beebilõust и Nublu. Иностранная часть будет представлена выдающимся исполнителем Сальваторе Ганаччи и музыкантом мирового уровня Macky Gee.
По словам организаторов, количество гостей праздника бьет все рекорды. Кстати, на фестивале будет запрещена пластиковая посуда, есть можно только из биоразлагающейся посуды.
Праздник уже начался, но вы еще успеете насладиться музыкой, компанией и восхитительной атмосферой!