35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем

«Ого, неожиданно, но обалдеть как красиво и круто. Дашенька, это опять шедевр», «Вышак без пошлости. Искусство», «Дарья, сколько женщин Вам сейчас позавидовали», «Не это ли талант каждый раз быть разной и уметь удивлять так, чтобы вами восхищались. Как всегда», — обсуждают снимок подписчики.