Сб, 22.06.2019
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  • 35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем

35-летняя Дарья Мороз показала откровенное фото с молодым красавцем

Дарья Мороз

ФОТО: Скриншот с Instagram

Бывшая супруга российского режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз не скучает после развода, а живет полной жизнью. Недавно она снялась к рекламе ювелирной фирмы, пишет Passion.ru.

Актриса Дарья Мороз обнажилась для рекламы ювелирных изделий.

«Быть собой для меня — это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом», — написала она.

«Ого, неожиданно, но обалдеть как красиво и круто. Дашенька, это опять шедевр», «Вышак без пошлости. Искусство», «Дарья, сколько женщин Вам сейчас позавидовали», «Не это ли талант каждый раз быть разной и уметь удивлять так, чтобы вами восхищались. Как всегда», — обсуждают снимок подписчики.

Доподлинно неизвестно, когда именно была сделана эта фотография. Однако, если судить по соцсетям бренда, съемка прошла не так давно.

 
 

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