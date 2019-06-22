Стас Пьеха показал свою новую квартиру

Недавно 38-летний певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы. «Изначально это была бетонная коробка, поэтому пришлось делать все с нуля, — рассказал Стас «СтарХиту». — Ремонт растянулся на долгих пять лет и обошелся достаточно дорого. С дизайном помогала моя сестра Эрика».

Так как Пьеха уже много лет ведет здоровый образ жизни, он устроил дома спортивный мини-зал. «Это некий воркаут, где есть турник, брусья, резинки, веревки — все, что может взбодрить, — продолжает артист. — Недавно появились еще и приспособления для занятий боксом — груша, перчатки».

В гостиной находится большой экран и качественная саунд-система. «Иногда слушаю друзей, они такие спецы в области сериалов, что ощущаю себя неловко, кажется, что я какой-то отсталый, — улыбается Пьеха. — Редко смотрю, недавно вот «Острые козырьки» разве что. Жалко времени и сил. Лучше поиграю в приставку пару раз в неделю часа по полтора. Сейчас есть стратегия, которую потихонечку прохожу, — прекрасно справляется с «отключением» головы».

Также в освобождении от ненужных мыслей помогает музицирование. «У меня клавиши и два вида перкуссии, — делится Стас. — Научился играть на них в начале 2000-х. Работал тогда с Пелагеей, пел в казачьем ансамбле и одновременно постукивал на ударных. Это медитативный процесс, постепенно втягиваешься в ритм, чувствуешь эмоции...»

Любимое место звезды в апартаментах — кровать. Стас не любит готовить, предпочитая питаться в ресторанах, поэтому, переступая порог жилища, отдыхает либо творит. «В квартире принимаю, как правило, горизонтальное положение, — признается Пьеха. — И аппетит у меня тут меньше. А кафе периодически меняю, пробую разные кухни, нахожу что-то новое. Есть два места, где мне работается лучше всего: это дорога, то есть поезд или самолет, и диван. Пишу статьи, стихи, песни, веду дневник, где занимаюсь самоанализом... Правда, в домашней обстановке все сложнее себя заставить».

Сосед Стас — далеко не идеальный, но ему повезло. «Прихожу поздно, могу на всю громкость включить концерт, — смеется музыкант. — Или, будучи в романтическом расположении духа, что-то вою под рояль. У меня в плане самовыражения нет ограничений, запросто и в пять утра начну. Но люди за стенкой — святые, ни разу не жаловались».