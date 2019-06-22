12 сладостей родом из СССР, с которыми не сравнится ни одно современное пирожное

«Картошка», пожалуй, одно из самых популярных и любимых лакомств времен СССР, которое при желании можно было сделать даже из обычных крошек белого хлеба. Однако настоящую «картошку» готовили из бисквитной крошки, перемешанной с кремом, и внутри она (о чем, кстати, мало кто помнит) была белая, и лишь снаружи ее посыпали какао или поливали шоколадной глазурью.

Название же свое пирожное получило за сходство с картофельным клубнем, ведь украшали «картошку» небольшими пиками крема, напоминавшими проросшие глазки. Кстати, делали это пирожное и других форм — в виде шишек, шариков и даже фигурок животных.

Орешки со сгущенкой

Орешки со сгущенкой. Instagram

Орешки со сгущенкой — лакомство, скорее, домашнее. Чтобы его приготовить, хозяйки покупали специальные орешницы — разъемные формы, похожие на две спаянные между собой сковороды. Жарились орешки на плите очень быстро, чего не скажешь о «креме», которым начиняли половинки, — вареной сгущенке. Чтобы его приготовить, нужно было не только время, но и смелость — банки со сгущенным молоком во время варки имели обыкновение взрываться. Впрочем, смелость всегда вознаграждалась: если содержимое знаменитой сине-белой банки не распределялось по всей кухне, орешки съедались моментально.