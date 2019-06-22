12 сладостей родом из СССР, с которыми не сравнится ни одно современное пирожное

Сегодня прилавки даже самых обычных магазинов изобилуют сладостями: количество разнообразных конфет, тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий не поддается исчислению. Современных детей сложно удивить каким-то десертом, а всего несколько десятков лет назад было настоящим счастьем купить в кондитерской заветную «картошку» или корзиночку со сладкими грибочками и запить той самой газировкой из автомата.
Конечно, сегодня можно купить и «Наполеон», и вафельные трубочки с кремом, и пирожные «картошка», а можно попробовать сделать дома многие лакомства из той поры.
В AdMe.ru решили предаться ностальгии, вспоминая разные вкусности, которые наши мамы и бабушки покупали в булочно-кондитерских или готовили сами.
Пирожное «картошка»
«Картошка», пожалуй, одно из самых популярных и любимых лакомств времен СССР, которое при желании можно было сделать даже из обычных крошек белого хлеба. Однако настоящую «картошку» готовили из бисквитной крошки, перемешанной с кремом, и внутри она (о чем, кстати, мало кто помнит) была белая, и лишь снаружи ее посыпали какао или поливали шоколадной глазурью.
Название же свое пирожное получило за сходство с картофельным клубнем, ведь украшали «картошку» небольшими пиками крема, напоминавшими проросшие глазки. Кстати, делали это пирожное и других форм — в виде шишек, шариков и даже фигурок животных.
Орешки со сгущенкой
Орешки со сгущенкой.
Орешки со сгущенкой — лакомство, скорее, домашнее. Чтобы его приготовить, хозяйки покупали специальные орешницы — разъемные формы, похожие на две спаянные между собой сковороды. Жарились орешки на плите очень быстро, чего не скажешь о «креме», которым начиняли половинки, — вареной сгущенке. Чтобы его приготовить, нужно было не только время, но и смелость — банки со сгущенным молоком во время варки имели обыкновение взрываться. Впрочем, смелость всегда вознаграждалась: если содержимое знаменитой сине-белой банки не распределялось по всей кухне, орешки съедались моментально.
"Персики"
Если настоящие персики найти на прилавках советских магазинов было задачей не из легких, то пирожные с одноименным названием продавались во многих булочных кондитерских. А дома «персики» часто пекли и в будни, и в праздничные дни — пирожные красиво смотрелись на столе, а их вкус нравился и детям, и взрослым.
И никаких искусственных красителей — сходство с фруктами им придавал морковный и свекольный сок. Ну а лучшая начинка, само собой, абрикосовое или, если повезет, персиковое варенье, перемешанное все с той же вареной сгущенкой.
Настоящий «Наполеон»
Торт "Наполеон"
Если какой десерт и можно назвать истинным королем советского десертного меню, то это определенно «Наполеон». Любители этого торта делятся на два непримиримых лагеря: одни предпочитают хрустящие слоеные коржи, промазанные масляным кремом, другие — тонкие, похожие на плотные блины, соединенные кремом заварным. Но классический «Наполеон» — тот, которым славились советские кондитерские — был из тонких, но слоеных коржей с прослойкой заварного крема.
Шоколадная «колбаса»
Шоколадная "колбаса"
Шоколадные «колбаски» были частым гостем на столах советских людей. Да и в кафе их тоже продавали — несмотря на простоту, этот десерт не уступал по вкусу даже тортам.
Торт "Птичье молоко"
Торт «Птичье молоко», придуманный кондитерами легендарного арбатского ресторана «Прага» в Москве, был первым продуктом питания в СССР, получившим патент на рецепт. Для того чтобы печь этот торт, в ресторане был создан отдельный цех, производивший до 2 000 единиц в сутки, однако торт все равно оставался дефицитом — к магазину при ресторане порой выстраивались огромные очереди желающих приобрести «Птичье молоко». Дома испечь его тоже было невозможно: рецепт знали только работники ресторана. Этот торт был самым лучшим подарком от тех, кто приезжал из Москвы.
Корзиночки с кремом
Корзиночки с кремом.
Вариантов начинок корзиночек из песочного теста было несколько: с цветком и лепестком из масляного крема, с фруктами и мармеладом — но самыми любимыми были те, что с грибочками. Их шляпки из теста съедались первыми, за ними следовала ножка, сделанная из белкового крема, а сама корзиночка с остатками крема поглощалась в последнюю очередь.
Трубочки с вареной сгущенкой
Трубочки с вареной сгущенкой.
Трубочки со сгущенкой — одна из вариаций на тему орешков. Готовятся они из того же теста, и внутрь упаковывается все та же сгущенка. Разница лишь в «гаджетах»: те, у кого была орешница, делали орешки, а обладатели вафельниц — трубочки. Главное — сворачивать трубочки сразу же после приготовления вафельных блинов: остывшие будут ломаться.
Безе.
«Карамель» в ложке
"Карамель" в ложке.
Самый простой рецепт в мире позволял сделать настоящую карамель, похожую на известный всем петушок на палочке. Немного сахара насыпать в столовую ложку (желательно не алюминиевую), включить конфорку и нагревать ложку и ее содержимое до тех пор, пока сахар не растворится. Главное — вовремя убрать с огня, иначе сахар сгорит и будет горьким. Остудить и лизать с удовольствием.
Жареные пирожки с повидлом
Пирожки жареные с повидлом.
Жареные пирожки были одним из любимых уличных лакомств: их продавали с тележек женщины, одетые в белые колпаки и нарукавники. В ассортименте лотков, от которых исходил чудесный аромат никем еще не запрещенной жирной пищи, были пирожки с мясом, рисом и яйцом, но мечтой сладкоежек были те, что с повидлом.
Жарили такие пирожки и дома — тесто для них готовилось быстро, на воде и без яиц. А еще вместо повидла можно было положить карамель — что-то типа «Гусиных лапок»: от жара они плавились и превращали пирожок в лучшее лакомство в мире.
Слоеные трубочки с кремом.
Сочетание хрустящего слоеного теста и нежнейшей начинки — иногда масляного или заварного крема, а в классическом рецепте взбитых сливок — делало трубочки, пожалуй, самым изысканным советским десертом, сравниться с которым в утонченности могли разве что эклеры. Замешивать слоеное тесто достаточно сложно (это сегодня можно купить готовое в любом магазине), поэтому если советские хозяйки и готовили их дома, то только по праздникам.
А какой десерт из детства вы любите больше всего?