Сб, 22.06.2019
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  • Копия мамы: шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике

Копия мамы: шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике

Жанна Фриске.

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

Видео с Платоном Шепелевым появилось на его странице в Instagram, пишет Пятый канал.

Фотографии и видео с участием шестилетнего сына певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, появляются на просторах Сети крайне редко. Отец Платона - ведущий Дмитрий Шепелев не раз признавался в интервью, что не хочет делать жизнь сына достоянием общественности. Тем не менее на официальной странице Платона в Instagram периодически появляются кадры с его участием. Фанаты с нетерпением ждут фотографий малыша, и каждая публикация в аккаунте мальчика вызывает всплеск обсуждений в Сети.

Платон Шепелев.

ФОТО: Instagram

В пятницу, 21 июня, на странице Платона Шепелева появилось новое видео. Сына Фриске успели заснять в тот момент, когда он находился на детском празднике. На кадрах малыш запечатлен с бокалом, в котором, вероятно, газированный напиток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мужичок😘😍

Публикация от Платон Шепелев-Фриске (@platon.shepelev)

Красивый, элегантный, в черном костюме, уже повзрослевший Платон вызван восхищение подписчиков. В комментариях многие отметили, что с годами он становится все больше похож на свою знаменитую мать.

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