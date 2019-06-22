Копия мамы: шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике

Фотографии и видео с участием шестилетнего сына певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, появляются на просторах Сети крайне редко. Отец Платона - ведущий Дмитрий Шепелев не раз признавался в интервью, что не хочет делать жизнь сына достоянием общественности. Тем не менее на официальной странице Платона в Instagram периодически появляются кадры с его участием. Фанаты с нетерпением ждут фотографий малыша, и каждая публикация в аккаунте мальчика вызывает всплеск обсуждений в Сети.