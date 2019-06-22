Видео с откровениями Алины Кабаевой взорвало Сеть

«Алине 20 лет Архивное видео (февраль 2003 год). Ответы на вопросы перед съемками программы «Большое плавание»», - подписано видео с Кабаевой
В частности, Кабаева признается, что главным мотиватором для нее является семья, в том числе та, где она тренируется. Говоря о причинах, побудивших ее заниматься художественной гимнастикой, звезда призналась, что родители отдали ее на обучение этому мастерству еще в три года, и за это время она привыкла. Кроме того, ей нравится внимание, подарки и аплодисменты, именно из-за этого она продолжает свою работу.
«Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила – в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас», – рассказала 20-летняя Кабаева.
Кабаева редко радует общением с поклонниками, и пользователи Сети остались в восторге от увиденного.