Сб, 22.06.2019
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Видео с откровениями Алины Кабаевой взорвало Сеть

Алина Кабаева.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

На фан-страницы Алины Кабаевой в Instagram появилось видео с интервью гимнастки, снятое в 2003 году. На записи 20-летняя олимпийская чемпионка рассказала, что ей не раз хотелось бросить спорт, рассказывает Topnews.

«Алине 20 лет Архивное видео (февраль 2003 год). Ответы на вопросы перед съемками программы «Большое плавание»», - подписано видео с Кабаевой

В частности, Кабаева признается, что главным мотиватором для нее является семья, в том числе та, где она тренируется. Говоря о причинах, побудивших ее заниматься художественной гимнастикой, звезда призналась, что родители отдали ее на обучение этому мастерству еще в три года, и за это время она привыкла. Кроме того, ей нравится внимание, подарки и аплодисменты, именно из-за этого она продолжает свою работу.

«Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила – в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас», – рассказала 20-летняя Кабаева. 

Кабаева редко радует общением с поклонниками, и пользователи Сети остались в восторге от увиденного.

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