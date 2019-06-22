Видео с откровениями Алины Кабаевой взорвало Сеть

В частности, Кабаева признается, что главным мотиватором для нее является семья, в том числе та, где она тренируется. Говоря о причинах, побудивших ее заниматься художественной гимнастикой, звезда призналась, что родители отдали ее на обучение этому мастерству еще в три года, и за это время она привыкла. Кроме того, ей нравится внимание, подарки и аплодисменты, именно из-за этого она продолжает свою работу.