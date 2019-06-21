Девять секретов отелей, о которых вам никогда не расскажут

Что скрывает гостиничная индустрия, и как себя уберечь от отельных неприятностей?

Обманчивая чистота

При заселении в номер постояльцы первым делом обращаю внимания на чистоту. Все уважающие себя отели, безусловно, делают все, чтобы номер выглядел чистым и уютным. Но все так хорошо как кажется? Горничные крайне редко стирают или отдают в химчистку одеяла, покрывала и подушки, стаканы в ванной комнате так не подаются нужной обработке.

Отполированная посуда

Красивые прозрачные бокалы, стаканы и чашки блестят как новенькие, а все потому, что горничные часто натирают посуду средством для полирования мебели. Поэтому перед использованием всегда нужно ополоснуть посуду.

Нежеланные соседи

Даже в самых дорогих отелях бывают клопы. Безусловно, об этом не говорят на ресепшен, и если дезинфекция уже прошла, боятся нечего, но если постельные клопы живут в номере, то с большой вероятностью они переберутся и в чемодан к постояльцу. Поэтому читайте реальные отзывы перед заселением.

В отелях тоже умирают

Постояльцы некогда не узнают, умирал кто-то в их номере или нет. На самом деле смерь в отеле - частое явление, просто об этом не говорят и не пишут. Люди уходят в мир иной по многим причинам: это и естественная смерть, и передозировка наркотиками и самоубийство, и несчастные случаи.

Нет информации в новостных лентах

Гостиницы крайне редко упоминают в новостях или криминальной хронике. Все потому, что многие секреты так и остаются в ее стенах. Ведь любая негативная слава, скорее всего, скажется на популярности. Хорошей репутацией дорожат все гостиничные комплексы.

Романтические развлечения персонала

Служебные романы встречаются часто и в разных сферах деятельности. Влюбленные сотрудники отеля придаются плотским утехам в гостиничных номерах, пока гость не заселился. Иногда это происходит до уборки, а иногда и после, безусловно, постояльцу никогда не узнать об этом.

Бронирование номеров

Не стоит резервировать номера с утра. Люди беспокоятся, будут ли свободные номера, и зачастую делают бронь в первой половине дня. После 18.00 идет отмена брони, сделанной с помощью кредиток, и цена на проживание значительно снижается.

Знаменитые соседи

Знаменитости тоже путешествуют и часто бывают чьими-то соседями. Из-за повышенного внимания они стараются скрыть факт своего пребывания в отеле. Для этого знаменитости часто заселяются под чужим именем и платят щедрые чаевые гостиничному персоналу.

Забытые вещи