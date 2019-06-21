Девять секретов отелей, о которых вам никогда не расскажут

Заселяясь в гостиницу, постояльцы и предположить не могут какие скелеты могут храниться в их гостиничном шкафу, предупреждает Turproezdka.ru.
Что скрывает гостиничная индустрия, и как себя уберечь от отельных неприятностей?
Обманчивая чистота
При заселении в номер постояльцы первым делом обращаю внимания на чистоту. Все уважающие себя отели, безусловно, делают все, чтобы номер выглядел чистым и уютным. Но все так хорошо как кажется? Горничные крайне редко стирают или отдают в химчистку одеяла, покрывала и подушки, стаканы в ванной комнате так не подаются нужной обработке.
Отполированная посуда
Красивые прозрачные бокалы, стаканы и чашки блестят как новенькие, а все потому, что горничные часто натирают посуду средством для полирования мебели. Поэтому перед использованием всегда нужно ополоснуть посуду.
Нежеланные соседи
Даже в самых дорогих отелях бывают клопы. Безусловно, об этом не говорят на ресепшен, и если дезинфекция уже прошла, боятся нечего, но если постельные клопы живут в номере, то с большой вероятностью они переберутся и в чемодан к постояльцу. Поэтому читайте реальные отзывы перед заселением.
В отелях тоже умирают
Постояльцы некогда не узнают, умирал кто-то в их номере или нет. На самом деле смерь в отеле - частое явление, просто об этом не говорят и не пишут. Люди уходят в мир иной по многим причинам: это и естественная смерть, и передозировка наркотиками и самоубийство, и несчастные случаи.
Нет информации в новостных лентах
Гостиницы крайне редко упоминают в новостях или криминальной хронике. Все потому, что многие секреты так и остаются в ее стенах. Ведь любая негативная слава, скорее всего, скажется на популярности. Хорошей репутацией дорожат все гостиничные комплексы.
Романтические развлечения персонала
Служебные романы встречаются часто и в разных сферах деятельности. Влюбленные сотрудники отеля придаются плотским утехам в гостиничных номерах, пока гость не заселился. Иногда это происходит до уборки, а иногда и после, безусловно, постояльцу никогда не узнать об этом.
Бронирование номеров
Не стоит резервировать номера с утра. Люди беспокоятся, будут ли свободные номера, и зачастую делают бронь в первой половине дня. После 18.00 идет отмена брони, сделанной с помощью кредиток, и цена на проживание значительно снижается.
Знаменитые соседи
Знаменитости тоже путешествуют и часто бывают чьими-то соседями. Из-за повышенного внимания они стараются скрыть факт своего пребывания в отеле. Для этого знаменитости часто заселяются под чужим именем и платят щедрые чаевые гостиничному персоналу.
Забытые вещи
Сложно представить, как часто постояльцы оставляют свои вещи в номерах. Зачастую гости отеля даже не пытаются вернуть забытую вещь, и она переходит в руки горничных. Но все же по регламенту «потеряшки» должны храниться в сейфе отеля какое-то время. Чаще всего гости забывают зарядные устройства, украшения, ключи и слуховые аппараты.