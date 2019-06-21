Экс-супруга Тома Круза сделала шокирующее признание

Бывшая жена Тома Круза, американская актриса Кэти Холмс на дне рождения своей дочери Сури сделала шокирующее заявление. Звезда призналась, что родила ее не от знаменитого актера, а от другого мужчины. Об этом сообщают 7Дней.ру со ссылкой на интервью подруги теледивы для издания Star.

18 апреля Сури праздновала свой день рождения, на котором надеялась увидеть Тома Круза. Однако актер решил не поздравлять девочку, и все ожидания малышки оказались напрасны. Чтобы утешить наследницу, Холмс решила рассказать девочке, что родила ее от другого мужчины. Звезда надеялась, что именинница перестанет горевать, когда узнает, что Круз не является ее биологическим отцом, однако Сури разразилась слезами. Она устроила истерику и потребовала назвать имя своего настоящего отца. На вопрос дочери актриса так и не ответила.