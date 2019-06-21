Ешьте и будьте счастливы: шоколад помогает быть стройным и жить долго

Прекрасную новость для любителей шоколада преподнесли исследователи американского Университета Иллинойса. Они установили, что выделяемые соединения из какао-бобов, из которых собственно и производится шоколад, помогают нейтрализовать воспаление, имеющее отношение к ожирению, а также снизить риск заболевания сахарным диабетом второго типа. Этот факт привел к выводу о том, что вещества из какао-бобов могут продлить жизнь человека. Об этом сообщает сайт MedicalXress.