Ешьте и будьте счастливы: шоколад помогает быть стройным и жить долго

Американские ученые объявили, что вещества в какао-бобах снижают риск ожирения и диабета. сообщает Пятый канал.
Прекрасную новость для любителей шоколада преподнесли исследователи американского Университета Иллинойса. Они установили, что выделяемые соединения из какао-бобов, из которых собственно и производится шоколад, помогают нейтрализовать воспаление, имеющее отношение к ожирению, а также снизить риск заболевания сахарным диабетом второго типа. Этот факт привел к выводу о том, что вещества из какао-бобов могут продлить жизнь человека. Об этом сообщает сайт MedicalXress.
Ученые вывели экстракт из трех веществ в какао-бобах: процианидина B2, эпикатехина, а также протокатеховой кислоты. Оказалось, данный экстракт оказывает воздействие на клетки и снижает уровень накопления в них жировых отложений, а также уменьшает воспаления и возвращает инсулиновую чувствительность.