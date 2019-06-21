Актуально для Ивановой ночи: какая группа крови самая сладкая для комаров?

Оказываетс, существует особый принцип, по которому самки комаров определяют того, кто станет их следующей жертвой.

Вопрос, почему кровь одних людей комарам нравится больше, чем других, беспокоит не только простых людей, но и ученых. Но благодаря многочисленным исследованиям и наблюдениям они смогли разгадать загадку. Дело в том, что эти насекомые предпочитают кусать людей определенной группой крови.

Кровь каждой группы отличается своим химическим составом. К примеру, в составе I группы отсутствуют определенные антигены, а во II группе, напротив, особый белок присутствует. В ходе эксперимента, специалисты проверяли к людям, какой группы крови комары летели в первую очередь, к какой довольно часто, а какую и вовсе игнорировали.

Самая аппетитная для комаров кровь I группы. Именно эту категорию добровольцев, участвующих в исследовании, кусали при любом случае. Ученые пришли к выводу, что причиной этого является особая консистенция крови, на изменение которой влияет отсутствие белков, а также гладкая поверхность эритроцитов.

На втором месте у кровопийцы стоит II группа крови. Комары очень любят людей с отрицательным резус-фактором, впрочем, как и с положительным, но все же последних они кусают немного реже.

А вот людям, у которых III и IV группа крови, посчастливилось больше всего. Их комары обходят стороной.