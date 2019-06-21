Где завещание Юлии Началовой? Родные не видели его до сих пор

На момент смерти Юлия Началова не была официально замужем. Поэтому недвижимость и другое имущество певицы должны отойти ее родителям, Виктору и Таисии Началовым, а также дочери Вере. По закону родные могут вступить в права наследства спустя полгода после ухода артистки из жизни. Но это произойдет только в том случае, если она не оставила завещания, в котором указаны другие наследники.