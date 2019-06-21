Стало известно, сколько стоит купель, в которой покрестят сына Меган Маркл

Хотя Меган Маркл обожает все делать по-своему и является рекордсменкой по количеству нарушений протокола, для подготовки к крещению сына ей все же придется следовать заведенному порядку.

За два месяца до свадьбы герцогиня Сассекская, которая воспитывалась в протестанской вере, приняла англиканскую. Ее крестил архиепископом Кентерберийский, поэтому велика вероятность, что именно он будет проводит ритуал и с Арчи.

Меган также не сможет одеть сына по своему вкусу. По традиции, заведенной с 1841 года, его, как и всех других королевских отпрысков, будут крестить в специальном платье из шелка и кружев. Оригинальный наряд был заказан королевой Викторией для своей дочери Виктории. В нем крестили 62 королевских младенцев, включая Елизавету II. Платье было сшито шотландской портнихой Джанет Сазерденд. Однако по истечении стольких лет, ткань платья сильно истончилась и в 2008 году было принято решение сделать его копию для крестин сына принца Эварда Джеймса.

Кроме одежды еще одной важной деталью королевских крестин является купель под названием «Лилия». Меган и Гарри должны будут привезти ее с собой в часовню. Ее использовали для таинства обряда с того же года, что и платье.

Артефакт сделан из позолоченного серебра и украшен декором в виде цветов, плюща и херувимчиков. Стоимость купели составляет 14 000 долларов, хотя специалисты не исключают, что цена может быть и выше.