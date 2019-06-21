Пт, 21.06.2019
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Беременная Мерилин Уускюла объявила, кто у нее родится

Мерилин Уускюла со своим любимым мужчиной

ФОТО: MADIS SINIVEE / POSTIMEES/SCANPIX

Беременная певица и дизайнер ювелирных украшений Мерилин Уускюла (35 лет) поделилась фотографией в Facebook, пишет Elu24, а также объявила, кто у нее вскоре родится.

В мае мы писали, что 35-летняя певица впервые готовится стать матерью. Мерилин сообщила эту радостную новость в Facebook и подписала фотографию: «Новая жизнь. Начало. Будущая мать...»

Сегодня она добавила свежую фотографию, на которой уже видно, что ребенок скоро появится на свет. Также Мерилин написала, что ждет мальчика!

Мерилин Уускюла.

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