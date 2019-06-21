Видео: потерявший стыд Филипп Киркоров осмотрел женщину в гинекологическом кресле

На этот раз поп-король решил примерить роль акушера-гинеколога. Во всяком случае, в кадре он облачен в халат, а перед ним на каталке «рожает» молодая женщина. В анонс Киркоров предупреждает, что этот клип категории «18+». При этом поп-король призвал тех, кому не нравится это творчество, оставить в комментариях хейтерский отзыв, пишет 7d.org.ua.