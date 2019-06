Видео: потерявший стыд Филипп Киркоров осмотрел женщину в гинекологическом кресле

Рождение клипа #Стеснениепропало 24/06/2019 🔜 Принимать роды будем вместе!🆘🚑🚨 Готовы? PS 🔞 В силу специфики категории 1⃣8⃣➗, этот контент может шокировать вас, оскорбить ваши чувства или повредить вашему нравственному развитию. Нажимая на видео пальцем 2 раза, вы подтверждаете, что: ⛔ вам нравится видео; ⛔ даёте клятву посмотреть клип в день премьеры; Если вы не хотите продолжать просмотр, обязательно напишите хейтерский комментарий под этим постом‼️ Будьте ответственны за свои поступки! Я вас предупредил! @tina_kandelaki, а вот и ответ на твой флешмоб) потому что клип #Стеснениепропало и есть про комплексы! #КОМПЛЕКСныйразговор #градусповыше

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 20, 2019 at 1:44am PDT