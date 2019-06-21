Лучезарная красотка: звезда «Кухни» произвела фурор в Сети своей фигурой в купальнике

Российская актриса Елена Подкаминская, прославившаяся после съемок в сериале «Кухня», опубликовала на своей странице Instagram очередное соблазнительное фото. На снимке теледива позирует в черном купальнике, а сзади на нее проливается солнечный свет.

Сияющая улыбка артистки и ее безупречная фигура вызвали восхищение фанатов. В комментариях подписчики отметили, что любят Подкаминскую за ее естественность. В 40 лет актриса представляет собой само воплощение женственности и не забывает радовать поклонников нежными кадрами, которые производят фурор в сети.