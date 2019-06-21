Пт, 21.06.2019
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  • Лучезарная красотка: звезда «Кухни» произвела фурор в Сети своей фигурой в купальнике

Лучезарная красотка: звезда «Кухни» произвела фурор в Сети своей фигурой в купальнике

Елена Подкаминская

ФОТО: vk.com

Елена Подкаминская очаровала поклонников новым снимком в Instagram, пишет Пятый канал.

Елена Подкаминская.

ФОТО: Instagram

Российская актриса Елена Подкаминская, прославившаяся после съемок в сериале «Кухня», опубликовала на своей странице Instagram очередное соблазнительное фото. На снимке теледива позирует в черном купальнике, а сзади на нее проливается солнечный свет.

«Купание в солнечных зайчиках заряжает на весь день», — написала звезда под публикацией.

Елена Подкаминская.

ФОТО: Instagram

Сияющая улыбка артистки и ее безупречная фигура вызвали восхищение фанатов. В комментариях подписчики отметили, что любят Подкаминскую за ее естественность. В 40 лет актриса представляет собой само воплощение женственности и не забывает радовать поклонников нежными кадрами, которые производят фурор в сети.

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