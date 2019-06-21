Фото: зачем тысячи ведьм и друидов собрались сегодня в Стоунхендже?

21 июня начинается астрономическое лето. Собравшиеся в Южной Англии языческими плясками, песнопением, молитвами и хороводами вокруг каменных глыб Стоунхенджа встретили восход Солнца.

Время летнего и зимнего солнцестояния является для последователей друидов единственной возможностью попасть во внутреннюю часть круга, образованного гигантскими каменными глыбами Стоунхенджа. В остальные дни вход в нее запрещен.

Британские друиды могут похвастаться долгой историей, восходящей не к древним кельтам, жившим в тех местах две тысячи лет назад, а к скучающим английским дворянам, основавшим первый неодруидский орден в XVIII веке. Ритуалы изобрели сами, а замысловатую иерархию позаимствовали у масонов, рассказывает Lenta.ru.

По самым консервативным оценкам, сегодня в Великобритании не менее пяти тысяч друидов, а общее количество последователей различных направлений неоязычества может достигать 200 тысяч. По численности они уступают только общеизвестным мировым религиям.