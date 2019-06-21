Пт, 21.06.2019
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Пышногрудая Ники Минаж снялась обнаженной в новом музыкальном клипе

Ники Минаж

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Певица опубликовала тизер на своей странице Instagram, пишет Пятый канал.

Известная американская исполнительница Ники Минаж опубликовала на своей странице Instagram тизер нового клипа на песню Megatron. 12-секундный ролик показался поклонникам довольно откровенным, поскольку в нем звезда в нескольких сценах появляется только купальнике, а однажды создается видимость, будто на певице совсем нет одежды.

Во время одного из эпизодов клипа Минаж позирует в джакузи вместе со своим молодым человеком Кеннте Петти. Исполнительница приняла в воде довольно соблазнительную позу, которая акцентировала внимания на всех прелестях фигуры певицы.

Не менее эротичным поклонникам показался момент, когда звезда взобралась на мужчину и обхватила руками его голый торс.

Тизер Минаж уже собрал в Instagram свои первые отзывы. Большинство из них — положительнее. Пользователи восхищаются красотой певицы и ее аппетитными формами.

Смотрите этот восхитительный тизер ЗДЕСЬ!

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