Пышногрудая Ники Минаж снялась обнаженной в новом музыкальном клипе

Известная американская исполнительница Ники Минаж опубликовала на своей странице Instagram тизер нового клипа на песню Megatron. 12-секундный ролик показался поклонникам довольно откровенным, поскольку в нем звезда в нескольких сценах появляется только купальнике, а однажды создается видимость, будто на певице совсем нет одежды.

Во время одного из эпизодов клипа Минаж позирует в джакузи вместе со своим молодым человеком Кеннте Петти. Исполнительница приняла в воде довольно соблазнительную позу, которая акцентировала внимания на всех прелестях фигуры певицы.

Не менее эротичным поклонникам показался момент, когда звезда взобралась на мужчину и обхватила руками его голый торс.

Тизер Минаж уже собрал в Instagram свои первые отзывы. Большинство из них — положительнее. Пользователи восхищаются красотой певицы и ее аппетитными формами.