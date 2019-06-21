Названа страшная причина переноса фестиваля MJ Young Fest в Таллинне

Пикет был запланирован на сегодня, 17:00, как раз время начала фестиваля. Для того, чтобы оградить гостей фестиваля и артистов от подобного «небезопасного» мероприятия, организаторы из фирмы MJ Production приняли решение перенести фестиваль на новую дату и обратиться в полицию.

В декабре прошлого года в Тондираба уже «выступали» подобные им гастролеры. Тогда ограничение по возрасту было 8+, теперь же, после протестов родителей, организаторы повысили планку до 14+. Репертуар исполнителей — пропаганда секса, алкоголя, наркотиков. Жанр — растление детей. Пошлость, цинизм, животные инстинкты — все это в духе новых западных ценностей под лозунгами свободы, демократии и толерантности, за которые так бьется государство, разрешая подобные мероприятия для детей? А возраст расчеловечивания у нас теперь с 14 лет?