Названа страшная причина переноса фестиваля MJ Young Fest в Таллинне

По словам организаторов фестиваля Mj Young Fest-2019, который должен был пройти 21 июня в Таллинне, перенести его пришлось совсем не по банальной причине. Офис фирмы завалили письмами Некоммерческого объединения «Родители Эстонии».
Общественный активист Сергей Тыдыяков собрался провести пикет против фестиваля MJ Young FEST 2019 и призвал всех неравнодушных к проблемам воспитания детей и молодежи поддержать их протест.
Пикет был запланирован на сегодня, 17:00, как раз время начала фестиваля. Для того, чтобы оградить гостей фестиваля и артистов от подобного «небезопасного» мероприятия, организаторы из фирмы MJ Production приняли решение перенести фестиваль на новую дату и обратиться в полицию.
А вот текст обращения организации «Родители Эстонии»:
«Уважаемые родители, бабушки, дедушки, все, кто неравнодушен к проблемам воспитания детей и молодежи!
21.06.2019 с 19.00 в Таллине, в Ласнамяэ, в ледовом холле Тондираба планируется провести шабаш — MJ Young FEST 2019 с участием российских рэп-групп.
В декабре прошлого года в Тондираба уже «выступали» подобные им гастролеры. Тогда ограничение по возрасту было 8+, теперь же, после протестов родителей, организаторы повысили планку до 14+. Репертуар исполнителей — пропаганда секса, алкоголя, наркотиков. Жанр — растление детей. Пошлость, цинизм, животные инстинкты — все это в духе новых западных ценностей под лозунгами свободы, демократии и толерантности, за которые так бьется государство, разрешая подобные мероприятия для детей? А возраст расчеловечивания у нас теперь с 14 лет?
21.06.2019 с 17 часов у главного входа в Тондираба состоится пикет-протест против извращенцев — MJ Young FEST 2019.
Приглашаем всех жителей города, в особенности мужчин, молодых людей присоединиться к нашей протестной акции!
Сохранение здоровой, традиционной семьи под угрозой! Защитим все вместе наших детей от пропаганды пошлости, секса, наркотиков, алкоголя!»